به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۰۹:۰۴ صبح امروز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ طی تماس با ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه EOC مبنی بر وخامت حال یک بیمار قلبی در منطقه صعب‌العبور چال‌گلی از توابع شهرستان باغملک، بلافاصله اقدامات لازم برای اعزام تیم فوریت‌های پزشکی انجام شد.

وی افزود: با توجه به شرایط بحرانی بیمار و فاصله زیاد منطقه، بالگرد اورژانس هوایی در ساعت ۰۹:۰۵ به محل اعزام شد و تیم امدادی پس از حضور در منطقه، اقدامات درمانی اولیه را برای بیمار انجام داد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: بیمار در سریع‌ترین زمان ممکن برای دریافت مراقبت‌های تخصصی قلبی به بیمارستان امام خمینی ره اهواز منتقل شد.

وی بیان کرد: اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ضمن قدردانی از سرعت عمل کادر پرواز و تیم‌های عملیاتی، بر اهمیت نقش اورژانس هوایی در دسترسی به مناطق دورافتاده و حفظ زمان طلایی برای بیماران قلبی و تنفسی تأکید دارد.