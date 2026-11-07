مصطفی شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والا و شامخ شهدای گمنام اظهار کرد: شهدا چراغ راه عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی هستند و شهرستان فامنین روز یکشنبه مفتخر به میزبانی از پیکرهای مطهر ۲ شهید خوشنام و بی‌نشان دفاع مقدس خواهد بود.

وی افزود: به منظور بهره‌مندی حداکثری عموم مردم عاشقان فرهنگ ایثار و شهادت و اهالی محترم روستاها پیکرهای مطهر این ۲ شهید در قالب ۲ کاروان از تیپ ۳۲ انصارالحسین مجزا در سطح شهرستان و مناطق پیرامونی حضور خواهند یافت تا عطر معنوی ایثار و شهادت در سراسر منطقه طنین‌انداز شود.

رئیس بنیاد شهید شهرستان فامنین درباره برنامه‌های آئین استقبال بیان کرد: مراسم اصلی و رسمی استقبال از میهمانان آسمانی روز یکشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور پرشور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و مسئولان شهرستان در مقابل میدان ولایت و ساختمان فرمانداری فامنین برگزار می‌شود.

شاکری در تشریح روند حرکت کاروان شماره یک گفت: کاروان شهید صبح روز یکشنبه پس از مراسم استقبال در ساعت ۹:۰۰ در مدرسه شهید مهرجو، ساعت ۱۰:۰۰ در مدرسه امام خمینی (ره) و ساعت ۱۱:۰۰ در حوزه علمیه حضور پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: برنامه‌های عصر کاروان شهید از ساعت ۱۶:۰۰ با حضور در جمع اهالی روستای «سراوک» آغاز شده و سپس در ساعت ۱۷:۰۰ با حضور در روستای فیض‌آباد و اقامه نماز مغرب و عشاء ادامه می‌یابد و در نهایت این کاروان در ساعت ۲۱:۰۰ در تجمع بزرگ مردمی شبانه حضور خواهد یافت.

رئیس بنیاد شهید و شهرستان فامنین در خصوص مسیر حرکت کاروان دوم شهدا نیز تصریح کرد: کاروان دوم نیز ساعت ۹:۰۰ صبح در مدرسه شهید باهنر، ساعت ۱۰:۰۰ در مدرسه شهید شماعی و ساعت ۱۱:۰۰ در حوزه علمیه میهمان دانش‌آموزان و طلاب خواهد بود.

وی افزود: حرکت کاروان دوم شهید در مناطق روستایی از ساعت ۱۴:۳۰ در روستای «دهلق» آغاز شده و سپس به ترتیب در ساعت ۱۵:۳۰ در روستای تجرک، ساعت ۱۶:۰۰ در روستای «ستق» و ساعت ۱۶:۳۰ در روستای «آقاج» ادامه پیدا می‌کند.

شاکری بیان کرد: برنامه‌های این کاروان در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور در روستای آجرلو و پس اقامه نماز مغرب و عشا و برگزاری یادواره شهدای روستا حاضر می‌شود و در ساعت ۲۱:۰۰ با حضور در تجمع شبانه مردم شهرستان به پایان می‌رسد و آماده رفتن به مقصد بعدی در شهرستان دیگر همدان می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فامنین در پایان از تمامی مردم آگاه، ولایت‌مدار و شهیدپرور شهرستان فامنین دعوت کرد تا با حضور باشکوه خود در این آئین‌های معنوی تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های والای شهدا داشته باشند.