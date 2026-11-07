به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی در حین کنترل خودروهای عبوری به سمت استان همجوار به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

وی افزود: راننده با بی توجهی به دستور پلیس، بی مهابا اقدام به فرار نمود که در یک عمیلات پلیس طی مسافت چند کیلومتری خودرو توقیف و به مقر انتظامی دلالت شد .

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۰ هزار انواع قرص های نیروزا غیرمجاز و قاچاق کشف شد، تصریح کرد: ازرش این محموله توسط کارشناسان امنیت اقتصادی ۴۰ میلیارد ریال برآورد شد .