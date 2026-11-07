به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی شامگاه شنبه در نشست با فرمانداران، شهرداران و اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان‌های مازندران، بر ضرورت مدیریت بازار و فراهم کردن دسترسی آسان شهروندان به کالاهای مورد نیاز تأکید کرد.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای ساماندهی بازار استان اظهار کرد: مقرر شده است در تمامی شهرستان‌های مازندران نمایشگاه‌هایی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی و کالاهای اساسی برپا شود تا مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و بدون واسطه تهیه کنند.

استاندار مازندران افزود: کالاهای عرضه‌شده در این نمایشگاه‌ها به‌صورت مستقیم از واحدهای تولیدی تأمین می‌شوند و حذف واسطه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های خرید خانوار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد.

یونسی‌رستمی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین اقلامی که امکان تولید یا تأمین آن‌ها در داخل استان وجود ندارد، گفت: در این زمینه هماهنگی‌هایی با استان‌های اصفهان، قزوین، البرز و خراسان صورت گرفته است تا تولیدکنندگان این مناطق محصولات خود را با قیمت تولید به نمایشگاه‌های مازندران ارسال کنند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه مازندران در تولید مرکبات کشور بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد میزان تولید مرکبات استان در سال جاری به حدود سه تا سه‌ونیم میلیون تن برسد.

استاندار مازندران با بیان اینکه بخش عمده این محصولات در بازار داخلی مصرف می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود سه میلیون تن مرکبات در داخل کشور به مصرف برسد و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن نیز به بازارهای خارجی صادر شود.

یونسی‌رستمی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری توسعه بازارهای صادراتی مرکبات مازندران خبر داد و خاطرنشان کرد: مذاکرات و هماهنگی‌های لازم برای افزایش صادرات این محصولات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال انجام است.

وی تأکید کرد: فراهم کردن بسترهای مناسب صادراتی می‌تواند به رونق بازار مرکبات، جلوگیری از انباشت محصول و حمایت از تولیدکنندگان و باغداران استان کمک کند.