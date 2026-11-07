به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد عملیات محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد.

این فرماندهی مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی علیه ایران، مسیر ۱۴۷ کشتی تجاری را تغییر داده و پنج کشتی را از کار انداخته است.

این ارگان نظامی اعلام کرد: نیروهای آمریکایی روز شنبه یک کشتی تجاری را در خلیج عمان متوقف کردند.

سنتکام مدعی شد که این کشتی تجاری پس از آنکه به هشدارهای آنان بی‌اعتنایی کرد، آن را از کار انداختند.

این فرماندهی در پایان به دریانوردانی که در نزدیکی سواحل ایران یا آب‌های پیرامونی آن تردد می‌کنند، توصیه کرد به هشدارهای این فرماندهی توجه و از آن‌ها تبعیت کنند.