به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد خدمه یک نفتکش پس از وقوع آتش‌سوزی در ۱۵ کیلومتری شمال غربی خصب عمان تخلیه شدند.

این سازمان اعلام کرد این حادثه ساعت ۱۹:۲۰ به وقت گرینویچ روز شنبه رخ داده و گزارش آن با تأخیر از سوی مقام‌های نظامی به این سازمان رسیده است.

مقام‌های مسئول در حال بررسی علت آتش‌سوزی هستند. این سازمان ضمن توصیه به کشتی‌ها برای تردد با احتیاط در منطقه، از آن‌ها خواست هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.

در این گزارش به علت وقوع آتش‌سوزی یا تلفات احتمالی اشاره‌ای نشده است.