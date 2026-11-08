به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) هم‌اکنون روی عدد ۱۱۲ (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار دارد و شاخص ۲۴ ساعته نیز عدد ۱۰۴ را نشان می‌دهد.

اکثر ایستگاه‌های شهر از جمله رسالت (۱۴۸)، سجاد (۱۳۰)، ساختمان (۱۱۸)، ماشین‌ابزار (۱۱۷)، آوینی (۱۲۸)، خیام شمالی (۱۱۵)، امامیه (۱۰۵)، الهیه (۱۰۲)، سرافرازان (۱۰۰) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

با توجه به ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس در اکثر نقاط شهر، به مدیران و معلمان مدارس توصیه می‌شود: زنگ ورزش و فعالیت‌های بدنی در حیاط را در ساعات اوج آلودگی به حداقل برسانند یا به فضای سرپوشیده منتقل کنند.دانش‌آموزانی که دارای بیماری‌های تنفسی، قلبی یا آسم هستند، در صورت امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.در صورت امکان، پنجره‌های کلاس‌های درس بسته نگه داشته شود.