بهرام خواجه‌سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت عملیاتی پروژه‌های زیرساختی منطقه، از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه راهبردی خط انتقال گاز ۱۲ اینچ از منطقه دامنه به داران خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف تقویت، پایداری و ایجاد «لوپ» در شبکه گاز فریدن در حال اجراست که نقش به‌سزایی در ارتقای ضریب ایمنی و تضمین جریان بی‌وقفه گاز در زمان اوج مصرف و فصول سرد سال خواهد داشت.

خواجه‌سعیدی با بیان اینکه این طرح در مراحل نهایی قرار دارد، افزود: با توجه به ضرورت اتصال نهایی این خط به شبکه موجود، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و زمان دقیق قطع محدود جریان گاز پیش از عملیات اتصال، از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید تا آمادگی لازم را داشته باشند.

فرماندار فریدن با اشاره به اهمیت این زیرساخت در مدیریت بحران‌های فصلی، تصریح کرد: در پی افزایش ۲۰۰ هزار مترمکعبی مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ گروه عملیاتی و امدادی به همراه دو پست امدادی در شهرهای داران و دامنه به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل هستند تا پایداری شبکه در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.

وی همچنین با ارائه جزئیات فنی این پروژه افزود: در این طرح حدود ۴ کیلومتر لوله گذاری با تغییر سایز از ۶ اینچ به ۱۲ اینچ انجام شده که با اعتباری بالغ بر یک همت اجرا می‌شود. این پروژه که سال‌ها در انتظار تکمیل بود، اکنون در مسیر تحقق است و تا پایان هفته جاری به بهره‌برداری کامل می‌رسد. اجرای این خط انتقال، نه تنها پایداری شبکه را در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر و چادگان تضمین می‌کند، بلکه زیرساخت لازم برای توسعه صنایع وابسته نظیر گلخانه‌داری را نیز فراهم می‌آورد.