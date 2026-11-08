حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مطهرخو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره‌ی لیگ بچه‌های مسجد در شهرستان نایین همزمان با هفته دانش آموز با گرامیداشت ۳۱۱ شهید دانش آموز ایران در حملات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ویژه ۱۶۸ دانش آموز شهید میناب با حضور بیش از ۲۰۰ کودک و نوجوان پسر و دختر از ۱۲ مسجد فعال در تابستان ۱۴۰۵ برگزار شد.

وی افزود: لیگ بچه‌های مسجد شهرستان نایین در اولین دوره با ۱۱ رشته از جمله حفظ قرآن کریم، روانخوانی قرآن کریم، هوش مصنوعی، مداحی، اذان، احکام، کتابخوانی، نقاشی، فوتبال دستی، تنیس روی میز و فوتسال در رده‌سنی‌های متفاوت برگزار شد.

امام جمعه و رئیس قرارگاه مساجد شهرستان نایین گفت: این رویداد به همت قرارگاه مساجد شهرستان نایین با اهدافی همچون کیفی سازی آموزشی مساجد شهرستان نایین به ویژه کلاس‌های تابستانه، ارزیابی کیفیت کلاس‌های آموزشی تابستان ۱۴۰۵ مساجد، شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوان و جوان مسجدی، پیوست رقابتی ویژه مساجد فعال در حوزه کلاس‌های تابستانی، رقابت سالم، پویایی و نشاط اجتماعی بین مساجد و شناسایی و حمایت از مساجد برگزار کننده کلاس‌های تابستانه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اختتامیه اولین دوره این لیگ پس از پایان یافتن رقابت‌های ورزشی برگزار و به نفرات اول تا سوم هر ۱۱ رشته، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

امام جمعه و رئیس قرارگاه مساجد شهرستان نایین تاکید کرد: لیگ بچه‌های مسجد هر سال پس از کلاس‌های تابستانی مساجد برگزار می‌شود و در برنامه‌ریزی‌های آینده، شناسایی عوامل کمی و کیفی حوزه آموزش در مساجد شهرستان و تقویت بسترهای آموزش محور مساجد به ویژه بودجه فرهنگی در دستور کار قرار دارد.