به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و نهمین نشست تخصصی پنل اقتصاد جمعیت و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» با موضوع «اقتصاد سالمندی» برگزار خواهد شد.

در این نشست که با همکاری مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، انجمن جمعیت‌شناسی ایران و گروه جامعه‌شناسی سالمندی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود، دکتر عباس خندان، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، با موضوع «دام باروری ـ بازنشستگی؛ رابطه بازخورد دوسویه بین باروری و سیستم بازنشستگی» سخنرانی می‌کند.

همچنین دکتر شیوا پروایی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به بررسی «پیامدهای اقتصاد سالمندی جمعیت؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» خواهد پرداخت.

دبیری این نشست را سودابه زبرجد، دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، بر عهده دارد.

این نشست روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی https://www.skyroom.online/ch/nipr/meeting در آن شرکت کنند.