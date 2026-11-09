محمدسعید سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه فشار متوسط هوایی کردستان ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر طول دارد که از این میزان، ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد شبکه، فرسوده بوده و به مقاوم‌سازی نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه برق در برابر حوادث و شرایط جوی، مقاوم‌سازی بخش‌های فرسوده در قالب یک برنامه پنج‌ساله در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای سالانه ۴۴۰ کیلومتر طرح مقاوم‌سازی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به جزئیات این برنامه بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سالانه حدود ۴۴۰ کیلومتر از شبکه فرسوده استان بهسازی و مقاوم‌سازی می‌شود تا در پایان دوره پنج‌ساله، تمام ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر شبکه نیازمند اصلاح، مقاوم‌سازی شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر، با اجرای طرح‌های مختلف، یک‌هزار و ۳۲۰ کیلومتر از شبکه برق استان مقاوم‌سازی شده و برای تحقق این میزان عملیات، بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.