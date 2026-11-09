عبدالسلام بلوچ‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رویکرد امسال این اداره‌کل در حوزه تئاتر، فاصله گرفتن از جشنواره‌محوری و تمرکز بر آموزش، توانمندسازی هنرمندان و حمایت از تولید آثار نمایشی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: برگزاری جشنواره‌ها معمولاً موجب می‌شود گروه‌های نمایشی مدت کوتاهی پیش از رویداد برای تولید اثر اقدام کنند و پس از پایان جشنواره نیز فعالیت آن‌ها متوقف شود؛ موضوعی که در بلندمدت به تضعیف کیفیت تولیدات نمایشی منجر می‌شود.

وی ادامه داد: هدف این است که به‌جای فعالیت‌های مقطعی، جریان مستمری از تولید و اجرای تئاتر در استان شکل بگیرد و گروه‌های نمایشی شهرستان‌ها بتوانند آثار خود را در دیگر شهرها نیز اجرا کنند.

وی تصریح کرد: برای نمونه، گروهی در ایرانشهر اثری تولید کند و آن را در زابل به روی صحنه ببرد و در مقابل، گروه زابل نیز اثر خود را در ایرانشهر اجرا کند؛ به همین ترتیب، آثار گروه‌های زاهدان، سراوان و دیگر شهرستان‌ها در سطح استان به گردش درآید.

بلوچ‌زاده با بیان اینکه حمایت از تولیدات نمایشی در کنار آموزش هنرمندان دنبال می‌شود، گفت: با این روش، تئاتر در طول سال در شهرهای مختلف جریان خواهد داشت و مردم نیز به‌صورت مستمر مخاطب آثار نمایشی خواهند بود.

وی همچنین از بررسی طرح راه‌اندازی تئاتر کافه‌ای خبر داد و افزود: با توجه به گسترش کافه‌ها و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در این فضاها، تلاش داریم گونه‌های جدید اجرای هنر را متناسب با زیست‌بوم معاصر و ذائقه مخاطبان توسعه دهیم. این طرح در مرحله بررسی و تکمیل قرار دارد و پس از پخته شدن، وارد مرحله اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت هنرمندان استان خاطرنشان کرد: گروه تئاتر ایرانشهر در جشنواره تئاتر خیابانی کردستان در بخش موسیقی رتبه کسب کرد و آقای دستیار نیز در بخش بازیگری موفق به کسب رتبه شد که نشان‌دهنده توانمندی هنرمندان استان در رویدادهای ملی است.