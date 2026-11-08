مهدی عظیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۱۷ سازه آبخیزداری در سه حوزه آبخیز قرطوره، خوشمقام و گلبلاغ با هدف مدیریت منابع آب و خاک و کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب در شهرستان بیجار احداث شده است.

وی با اشاره به محل اجرای این طرح‌ها افزود: این سازه‌ها در محدوده چهار روستای پهنه‌بر، خوشمقام، خرم‌آباد و ندری و با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیجار با تشریح مشخصات فنی پروژه‌ها بیان کرد: مجموعه سازه‌های اجراشده شامل ۶ سد ملاتی، سه سد رسوب‌گیر، چهار سد گابیونی، دو دیوار حائل و دو کف‌بند است که برای احداث آن‌ها در مجموع سه هزار و ۹۰۰ مترمکعب عملیات اجرایی انجام شده است.

عظیمیان با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در صیانت از منابع طبیعی گفت: این سازه‌ها با مهار و هدایت روان‌آب‌های سطحی، ضمن کاهش خطر وقوع سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک، به نفوذ بیشتر آب در زمین و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی کمک می‌کنند.

وی اضافه کرد: مدیریت اصولی نزولات جوی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، علاوه بر حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، زمینه استفاده بهینه از منابع آب و حمایت از معیشت جوامع محلی را فراهم می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیجار در پایان با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، مسئولان شهرستان و مشارکت مردم محلی خاطرنشان کرد: استمرار اجرای پروژه‌های آبخیزداری به تأمین اعتبارات مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران محلی وابسته است.