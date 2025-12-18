آبگیری ۲۶ سازه آبخیزداری در بخش گوهران بشاگرد

احمد جنگی‌زاده، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازه‌های آبخیزداری اجرا شده در روستاهای مختلف بخش گوهران شهرستان بشاگرد، به لطف بارش‌های اخیر، به طور کامل آبگیری شده‌اند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۶ سازه آبخیزداری در این بخش به مرحله آبگیری رسیده‌اند، افزود: این سازه‌ها در بالادست روستاها و در مسیر رواناب‌ها احداث شده و می‌توانند بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها و رواناب‌های سطحی را مهار و ذخیره کنند.

جنگی‌زاده هدف از اجرای این پروژه‌ها را کاهش خطر سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت پوشش گیاهی عنوان کرد و گفت: با آبگیری این سازه‌ها، ضمن کاهش خسارات احتمالی سیلاب به اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌های روستایی، زمینه برای نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی و تقویت چشمه‌ها و قنوات منطقه فراهم می‌شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بشاگرد با اشاره به اهمیت این طرح‌ها برای معیشت مردم محلی تصریح کرد: روستاییان و بهره‌برداران بخش گوهران، به ویژه کشاورزان و دامداران، از ثمرات این سازه‌ها بهره‌مند خواهند شد و ذخیره این حجم از آب می‌تواند در فصول خشک سال، بخشی از نیاز آبی آنها را تأمین کند.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در شهرستان بشاگرد بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه و با هدف مدیریت بهینه منابع آب و خاک در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از اعتبارات ملی و استانی، سطح این طرح‌ها در سایر بخش‌های شهرستان نیز توسعه یابد.

جنگی‌زاده در پایان با قدردانی از همکاری مردم محلی و دهیاران روستاهای بخش گوهران در حفظ و نگهداری این سازه‌ها خاطرنشان کرد: مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی و سازه‌های آبخیزداری، ضامن پایداری این اقدامات و بهره‌مندی نسل‌های آینده از مواهب آن خواهد بود.