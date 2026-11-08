به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و فلسطین در دیداری تدارکاتی قرار است روز شنبه ۲۳ آبان و از ساعت ۱۸:۳۰ در کشور عراق رو در روی هم قرار گیرند.

رسانه فلسطینی «footballpalestine» در این رابطه نوشت: پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره برگزاری دیدارهای دوستانه فلسطین در ماه نوامبر مطرح شده بود. فدراسیون فوتبال این کشور حتی تا آستانه توافق برای انجام یک مسابقه دوستانه با تیم ملی منطقه باسک پیش رفته بود اما این مذاکرات در مراحل پایانی به نتیجه نرسید.

طبق اعلام ابوجزر (سرمربی تیم ملی فوتبال فلسطین) شخصا خواهان رویارویی با ایران شده است چرا که کادر فنی این تیم، شاگردان امیر قلعه‌نویی را حریفی مناسب برای آماده‌سازی می‌داند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، فلسطین در دیدار دوم خود در این پنجره فیفادی، روز ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) با لبنان روبه‌رو خواهد شد.

دو تیم ایران و فلسطین پیش از این در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ قطر نیز مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند. آن مسابقه برای فلسطین با شروعی دشوار همراه شد و این تیم تنها چند ثانیه پس از آغاز بازی دروازه خود را بازشده دید. ۱۰ دقیقه بعد نیز ایران از روی یک ضربه ایستگاهی به گل دوم رسید و در دقیقه ۳۸، مهدی قایدی روی یک ضدحمله اختلاف را به سه گل افزایش داد.

در واپسین لحظات نیمه نخست، تامر صیام یکی از گل‌های خورده فلسطین را جبران کرد، اما سردار آزمون در دقیقه ۵۵ بار دیگر اختلاف را به سه گل رساند تا ایران در نهایت با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی برسد. این شکست فشار زیادی را بر تیم فلسطین وارد کرد، اما این تیم در ادامه رقابت‌ها عملکرد قابل توجهی داشت و با کسب چهار امتیاز تا آستانه صعود به‌عنوان تیم دوم گروه پیش رفت.

رسانه فوتبال فلسطین همچنین به تفاوت شرایط دو تیم از زمان آن مسابقه تاکنون اشاره کرده است. تیم ملی ایران همچنان با هدایت امیر قلعه‌نویی به کار خود ادامه می‌دهد؛ سرمربی‌ای که از نظر مدت زمان حضور در سمت خود، سومین مربی باسابقه در میان سرمربیان تیم‌های ملی آسیا محسوب می‌شود. در مقابل، فلسطین در اواخر سال ۲۰۲۴ تغییراتی روی نیمکت خود ایجاد کرد و پس از آن، روند بازسازی ترکیب تیم ملی را در پیش گرفت.

از میان ۲۷ بازیکنی که در آخرین پنجره بازی‌های ملی به اردوی فلسطین دعوت شده بودند، تنها هشت بازیکن سابقه حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ را داشتند و انتظار می‌رود فهرست نهایی این تیم نیز از همین روند جوان‌گرایی و تغییر نسل پیروی کند.

تیم‌های ملی ایران و فلسطین تاکنون در رقابت‌های رسمی ۶ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که ایران هرگز در این دیدارها شکست نخورده است. فلسطین نیز موفق شده دو بار برابر ایران به نتیجه تساوی دست پیدا کند؛ دو مسابقه‌ای که در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۸ با نتیجه یک بر یک به پایان رسیده‌اند.