به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال والنسیا و رئال مادرید در ورزشگاه مستایا در حالی با حاشیه‌هایی همراه شد که در پایان نیمه نخست، تنش میان بازیکنان دو تیم در مسیر منتهی به رختکن بالا گرفت و حتی پای نیروهای پلیس ملی اسپانیا نیز به ماجرا باز شد.

روزنامه اسپانیایی «AS» در گزارشی نوشت: بر اساس گفته شاهدان عینی آنتونیو رودیگر مدافع آلمانی رئال مادرید، با یکی از مأموران حراست خصوصی باشگاه والنسیا درگیر شد و در جریان تلاش این مأمور برای جدا کردن افراد حاضر در درگیری، ضربه‌ای به او وارد کرد. از سوی رئال مادرید نیز رودیگر، ادر میلیتائو و جود بلینگام در این تنش حضور داشتند.

این درگیری پس از اعتراض بازیکنان والنسیا به تصمیم داور و خطایی شکل گرفت که به اعتقاد آنها پیش از به ثمر رسیدن گل نخست رئال مادرید توسط فدریکو والورده رخ نداده بود. این گل پس از خطای مافئو روی کیلیان امباپه به ثمر رسید؛ تصمیمی که بازیکنان والنسیا آن را نادرست می‌دانستند.

در ادامه، بازیکنانی همچون خوزه لوئیس گایا، گیدو رودریگس و پپلو، به همراه برخی اعضای کادر فنی و براولیو وازکز مدیر ورزشی والنسیا، هنگام خروج هرناندس مائسو، داور مسابقه، به سمت رختکن، اعتراض‌های خود را با او مطرح کردند.

طبق این گزارش، بازیکنان رئال مادرید که در این ماجرا حضور داشتند، از رفتار والنسیایی‌ها انتقاد کردند و از آنها خواستند سکوت کنند و به رختکن بروند. همین اظهارنظرها باعث افزایش تنش میان دو طرف شد و نیروهای امنیتی برای جدا کردن افراد حاضر در درگیری وارد عمل شدند. در همین لحظه، برخورد رودیگر با مأمور حراست والنسیا رخ داد.

روزنامه AS در ادامه به گزارش رسمی داور مسابقه نیز اشاره کرد. هرناندس مائسو در صورت‌جلسه خود، وقوع درگیری میان براولیو وازکز و کمک‌داور اول را ثبت کرده است.

در این گزارش آمده است: او درگیر یک مشاجره شد و در مقابل کمک‌داور اول من قرار گرفت و به‌صورت مکرر و با لحنی برآشفته خطاب به او گفت: این خطا نیست، خطا نیست! واقعاً که!

وازکز با این جملات به تصمیم داور درباره خطای اعلام‌شده پیش از گل نخست رئال مادرید اعتراض کرده بود.

لازم به ذکر است که این بازی در نهایت با برتری 3 بر صفر مادریدی ها به پایان رسید تا شاگردان خوزه مورینیو همچنان به روند خوب خود ادامه دهند.