هالند به جدایی از سیتی نزدیک شد؛ بارسلونا مقصد محبوب ستاره نروژی

به گزارش خبرنگار مهر، ارلینگ هالند مهاجم نروژی تیم فوتبال منچسترسیتی، ممکن است در پایان فصل جاری از این تیم جدا و راهی لالیگا شود.

رسانه «elnacionalcat» مدعی شده است هالند قصد دارد در پایان فصل منچسترسیتی را ترک کند و حتی مذاکرات و جلساتی را برای بررسی مقصد بعدی خود برگزار کرده است. بر اساس این گزارش، مهاجم نروژی بارسلونا را به رئال مادرید ترجیح می‌دهد.

هالند که از زمان حضورش در منچسترسیتی یکی از مهم‌ترین ستاره‌های خط حمله این تیم بوده، همچنان مورد توجه دو غول فوتبال اسپانیا قرار دارد، اما ظاهراً بارسلونا گزینه مطلوب‌تر او محسوب می‌شود.

یکی از دلایل ترجیح بارسلونا، نگرانی هالند از شرایط و توازن قدرت در ترکیب رئال مادرید عنوان شده است. در ترکیب فعلی یا برنامه آینده این تیم بازیکنانی مانند کیلیان امباپه، وینیسیوس جونیور، جود بلینگهام و یان دیومانده حضور دارند و هالند ظاهراً نسبت به شرایط رقابت و تقسیم نقش‌ها در چنین ترکیبی تردید دارد.

در مقابل، بارسلونا نیز از مدت‌ها قبل به دنبال تقویت خط حمله خود است و هالند می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی این باشگاه برای آینده باشد.

با این حال، این خبر هنوز در حد گزارش رسانه‌ای است و جدایی هالند از منچسترسیتی یا توافق او با بارسلونا به صورت رسمی تأیید نشده است. هالند در حال حاضر همچنان بازیکن منچسترسیتی است و قرارداد او با این باشگاه تا سال ۲۰۳۴ اعتبار دارد.