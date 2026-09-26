بازگشت اجباری امباپه به مادرید؛ نگرانی در رئال بابت دوری طولانی مدت

به گزارش خبرنگار مهر، کیلیان امباپه شب گذشته (جمعه ۳ مهر) در نخستین دیدار تیم ملی فوتبال فرانسه با هدایت زین‌الدین زیدان، پس از گلزنی برابر ترکیه دچار مصدومیت شد و زمین مسابقه را ترک کرد.

تیم ملی فوتبال فرانسه در دیداری که نخستین تجربه زین‌الدین زیدان روی نیمکت این تیم محسوب می‌شد، با نتیجه یک بر صفر از سد ترکیه گذشت. تنها گل این مسابقه را کیلیان امباپه در دقیقه ۵۴ به ثمر رساند.

با این حال، شادی فرانسوی‌ها از گلزنی کاپیتان تیم ملی چندان دوام نداشت. امباپه بلافاصله پس از گل احساس درد در ناحیه زانو کرد و در دقیقه ۵۵ تحت مداوا قرار گرفت. مهاجم فرانسه پس از بازگشت به زمین نیز با ناراحتی به بازی ادامه داد اما در دقیقه ۵۸ بار دیگر روی زمین نشست و به کادر فنی اعلام کرد که قادر به ادامه مسابقه نیست.

در دقیقه ۵۹، امباپه از زمین خارج شد و «دزیره دوئه» جای او را گرفت. همچنین بازوبند کاپیتانی فرانسه به عثمان دمبله سپرده شد.

زین‌الدین زیدان پس از پایان مسابقه درباره وضعیت امباپه گفت: متأسفانه وضعیت خوب نیست. فکر می‌کنم او باید برگردد. نمی‌خواهیم ریسک کنیم. او هنگام ضربه زدن فشار زیادی روی زانویش وارد کرد و شرایط برای ادامه حضورش چندان امیدوارکننده نیست.

پس از این مسابقه نیز فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد امباپه به دلیل مصدومیت تاندون اردوی تیم ملی را ترک خواهد کرد و برای ادامه روند درمان به مادرید بازمی‌گردد.

این مسابقه همچنین یکصدوهفتمین بازی ملی امباپه برای فرانسه بود؛ او با این تعداد بازی به رکورد پاتریک ویرا رسید و اکنون تنها یک بازی با رکورد ۱۰۸ بازی ملی زین‌الدین زیدان فاصله دارد.

لازم به ذکر است که امباپه در تیم فوتبال رئال مادرید بازی می کند و امید اصلی این تیم برای گلزنی محسوب می شود.