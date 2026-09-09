به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۱۷ شهریور آغاز شد و در مهم ترین بازی شاگردان خوزه مورینیو در تیم فوتبال رئال مادرید در یک بازی زیبا موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک اینتر ایتالیا را شکست دهند. در دیگر بازی مهم دیشب شاگردان انزو مارسکا در تیم فوتبال منچسترسیتی در دیداری خارج از خانه با ۲ گل پورتو پرتغال را از پیش رو برداشتند.

نتایج دیدارهای سه شنبه ۱۷ شهریور لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

* کلوب بروژ ۲ - استون ویلا ۳ (وتلسن و نیکولو ترسولدی برای کلوب بروژ و جان مک گین، امیلیانو بوندیا و نیکولاس جکسون برای استون ویلا گلزنی کردند)

* آاک آتن یک - لاسک صفر (رضوان مارین تنها گل بازی را به ثمر رساند)

* رئال مادرید ۲ - اینتر یک (کیلیان امباپه و فده والورده برای رئال و کارلوس آگوستو برای اینتر گلزنی کردند.)

* دورتموند ۳ - ویارئال ۲ (رناتو ویگا (گل به خودی)، سرهو گیراسی ۲ بار برای دورتموند و سانتیاگو مورینیو و سرهو گیراسی (گل به خودی) برای ویارئال گلزنی کردند.)

* پورتو صفر - منچسترسیتی ۲ (ارلینگ هالند هر دو گل بازی را به ثمر رساند.)

* لیل ۲ - رئال بتیس ۳ (آیاسه یوئدا و الکساندرو ریببرو برای لیل و مارک بارترا (۲ بار) و تروی پاروت برای بتیس در این بازی گلزنی کردند.)

برنامه بازی های امشب چهارشنبه ۱۸ شهریور لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

* بارسلونا - فاینورد؛ ساعت: ۲۰:۱۵

* اشتوتگارت - وایکینگ؛ ساعت: ۲۰:۱۵

* لیورپول - اتلتیکومادرید؛ ساعت: ۲۲:۳۰

* ناپولی - آرسنال؛ ساعت: ۲۲:۳۰

* پاری سن ژرمن - اسلوان براتیسلاوا؛ ساعت: ۲۲:۳۰

* اسپورتینگ - گالاتاسرای؛ ساعت: ۲۲:۳۰