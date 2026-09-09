به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۱۷ شهریور آغاز شد و در مهم ترین بازی شاگردان خوزه مورینیو در تیم فوتبال رئال مادرید در یک بازی زیبا موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک اینتر ایتالیا را شکست دهند. در دیگر بازی مهم دیشب شاگردان انزو مارسکا در تیم فوتبال منچسترسیتی در دیداری خارج از خانه با ۲ گل پورتو پرتغال را از پیش رو برداشتند.
نتایج دیدارهای سه شنبه ۱۷ شهریور لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:
* کلوب بروژ ۲ - استون ویلا ۳ (وتلسن و نیکولو ترسولدی برای کلوب بروژ و جان مک گین، امیلیانو بوندیا و نیکولاس جکسون برای استون ویلا گلزنی کردند)
* آاک آتن یک - لاسک صفر (رضوان مارین تنها گل بازی را به ثمر رساند)
* رئال مادرید ۲ - اینتر یک (کیلیان امباپه و فده والورده برای رئال و کارلوس آگوستو برای اینتر گلزنی کردند.)
* دورتموند ۳ - ویارئال ۲ (رناتو ویگا (گل به خودی)، سرهو گیراسی ۲ بار برای دورتموند و سانتیاگو مورینیو و سرهو گیراسی (گل به خودی) برای ویارئال گلزنی کردند.)
* پورتو صفر - منچسترسیتی ۲ (ارلینگ هالند هر دو گل بازی را به ثمر رساند.)
* لیل ۲ - رئال بتیس ۳ (آیاسه یوئدا و الکساندرو ریببرو برای لیل و مارک بارترا (۲ بار) و تروی پاروت برای بتیس در این بازی گلزنی کردند.)
برنامه بازی های امشب چهارشنبه ۱۸ شهریور لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:
* بارسلونا - فاینورد؛ ساعت: ۲۰:۱۵
* اشتوتگارت - وایکینگ؛ ساعت: ۲۰:۱۵
* لیورپول - اتلتیکومادرید؛ ساعت: ۲۲:۳۰
* ناپولی - آرسنال؛ ساعت: ۲۲:۳۰
* پاری سن ژرمن - اسلوان براتیسلاوا؛ ساعت: ۲۲:۳۰
* اسپورتینگ - گالاتاسرای؛ ساعت: ۲۲:۳۰
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