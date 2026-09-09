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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

عبور جذاب رئال از سد اینتر؛

نتایج بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا و برنامه دیدارهای امشب + جدول

نتایج بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا و برنامه دیدارهای امشب + جدول

هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل جدید در حالی آغاز شد که در مهم ترین بازی رئال مادرید در خانه موفق شد اینتر را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۱۷ شهریور آغاز شد و در مهم ترین بازی شاگردان خوزه مورینیو در تیم فوتبال رئال مادرید در یک بازی زیبا موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک اینتر ایتالیا را شکست دهند. در دیگر بازی مهم دیشب شاگردان انزو مارسکا در تیم فوتبال منچسترسیتی در دیداری خارج از خانه با ۲ گل پورتو پرتغال را از پیش رو برداشتند.

نتایج دیدارهای سه شنبه ۱۷ شهریور لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

* کلوب بروژ ۲ - استون ویلا ۳ (وتلسن و نیکولو ترسولدی برای کلوب بروژ و جان مک گین، امیلیانو بوندیا و نیکولاس جکسون برای استون ویلا گلزنی کردند)

* آاک آتن یک - لاسک صفر (رضوان مارین تنها گل بازی را به ثمر رساند)

* رئال مادرید ۲ - اینتر یک (کیلیان امباپه و فده والورده برای رئال و کارلوس آگوستو برای اینتر گلزنی کردند.)

* دورتموند ۳ - ویارئال ۲ (رناتو ویگا (گل به خودی)، سرهو گیراسی ۲ بار برای دورتموند و سانتیاگو مورینیو و سرهو گیراسی (گل به خودی) برای ویارئال گلزنی کردند.)

* پورتو صفر - منچسترسیتی ۲ (ارلینگ هالند هر دو گل بازی را به ثمر رساند.)

* لیل ۲ - رئال بتیس ۳ (آیاسه یوئدا و الکساندرو ریببرو برای لیل و مارک بارترا (۲ بار) و تروی پاروت برای بتیس در این بازی گلزنی کردند.)

برنامه بازی های امشب چهارشنبه ۱۸ شهریور لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

* بارسلونا - فاینورد؛ ساعت: ۲۰:۱۵
* اشتوتگارت - وایکینگ؛ ساعت: ۲۰:۱۵
* لیورپول - اتلتیکومادرید؛ ساعت: ۲۲:۳۰
* ناپولی - آرسنال؛ ساعت: ۲۲:۳۰
* پاری سن ژرمن - اسلوان براتیسلاوا؛ ساعت: ۲۲:۳۰
* اسپورتینگ - گالاتاسرای؛ ساعت: ۲۲:۳۰

نتایج بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا و برنامه دیدارهای امشب + جدول
جدول لیگ قهرمانان اروپا تا پیش از آغاز بازی های امشب

کد مطلب 6941898

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