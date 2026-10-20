رئال مادرید به دنبال دریافت سهم ۶ باشگاه انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه رئال مادرید از شش باشگاه لیگ برتری انگلیس که در سال ۲۰۲۱ به پروژه سوپرلیگ اروپا پیوسته بودند می‌خواهد سهم خود از هزینه‌های اولیه راه‌اندازی این رقابت‌ها را پرداخت کنند. پروژه‌ای که پس از موج گسترده اعتراض‌ها و خروج باشگاه‌های موسس عملاً متوقف شد.

رسانه «اتلتیک» به نقل از چند منبع آگاه از این موضوع که به دلیل نداشتن مجوز اظهارنظر علنی نخواسته‌اند نامشان فاش شود اعلام کرد که رئال مادرید معتقد است آرسنال، چلسی، لیورپول، منچسترسیتی، منچستریونایتد و تاتنهام با وجود انصراف از این پروژه همچنان باید مسئولیت پرداخت سهم خود از هزینه‌های راه‌اندازی آن را بر عهده بگیرند.

یکی از منابع آگاه اعلام کرده است که مجموع این هزینه‌ها ممکن است به ۸۰ میلیون یورو، معادل ۶۷.۳ میلیون پوند یا ۸۹.۹ میلیون دلار برسد. رئال مادرید تاکنون به همراه بارسلونا رقیب داخلی خود و یوونتوس ایتالیا هزینه‌های تبلیغاتی مرتبط با سوپرلیگ اروپا را تقبل کرده‌اند پروژه‌ای که طرح آن در آوریل ۲۰۲۱ اعلام شد.