به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا حکم محرومیت «خسوس اوونو» دروازه‌بان تیم فوتبال آندورا را اعلام کرد و این بازیکن به دلیل برخورد شدید با مهاجم تیم تنریف با محرومیت ۱۲ جلسه‌ای مواجه شد.

روزنامه آاس نوشت: این اتفاق در جریان دیدار تیم‌های تنریف و آندورا در تاریخ ۲ نوامبر و در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال اسپانیا رخ داد. اوونو در دقایق پایانی مسابقه برای دفع توپ از محوطه جریمه خود خارج شد و هنگام رقابت با «خسوس دِ میگل» مهاجم تنریف، با پای بالا و شدت برخورد زیاد به این بازیکن ضربه زد. داور مسابقه نیز در دقیقه ۶+ ۹۰ دروازه‌بان آندورا را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد.

دِ میگل پس از این برخورد روی زمین افتاد و با حضور کادر پزشکی تحت مداوا قرار گرفت و سپس با برانکارد از زمین خارج و به بیمارستان منتقل شد، اما این مهاجم ۳۰ ساله روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. این اتفاق بازتاب گسترده‌ای در فوتبال اسپانیا داشت.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا در بررسی این پرونده با استناد به گزارش داور مسابقه اعلام کرد که اوونو با پای بالا و استفاده از نیروی بیش از حد با بازیکن حریف برخورد کرده است. این کمیته همچنین شدت برخورد و پیامدهای آن را از عوامل تشدیدکننده مجازات دانست و در نهایت بر اساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه انضباطی حداکثر محرومیت پیش‌بینی‌شده برای این تخلف، یعنی ۱۲ جلسه دوری از میادین را برای دروازه‌بان آندورا در نظر گرفت.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال اسپانیا این حکم علاوه بر محرومیت ورزشی شامل جریمه‌های مالی تبعی نیز خواهد بود و باشگاه یا بازیکن امکان اعتراض به رأی صادرشده در کمیته استیناف را طی مهلت ۱۰ روز کاری دارند.