لورکوزن آلمان پیگیر جذب کریم بنزما شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بنزما، مهاجم سرشناس فرانسوی، به گزینه احتمالی باشگاه بایر لورکوزن برای تقویت خط حمله تبدیل شده و گفته می‌شود این باشگاه آلمانی تماس مستقیم با این بازیکن برقرار کرده است.

رسانه «DZfoot» خبر داد: لورکوزن در روزهای اخیر شرایط جذب بنزما را بررسی کرده و با این مهاجم تماس گرفته است. بنزما نیز نسبت به این پیشنهاد بی‌میل نیست و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط حضور در لورکوزن، با دو بازیکن سابق خود یعنی لوکاس واسکز و موسی دیابی در ارتباط بوده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مهاجم فرانسوی نسبت به حضور در لورکوزن دید مثبتی دارد، اما مسائل مالی می‌تواند مهم‌ترین مانع برای نهایی شدن این انتقال باشد. قرارداد بنزما با الهلال و دستمزد بالای این بازیکن، توافق میان طرفین را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

با این حال، هنوز توافقی میان بنزما و لورکوزن صورت نگرفته و این انتقال در مرحله بررسی قرار دارد. از سوی دیگر، «سیمون رولفس»، مدیر ورزشی لورکوزن، در واکنش به شایعات اخیر تأکید کرده است که ترکیب این تیم کامل است؛ موضوعی که نشان می‌دهد جذب بنزما در شرایط فعلی قطعی یا نزدیک به نهایی شدن نیست.

بنزمای ۳۸ ساله که سابقه درخشانی در رئال مادرید دارد، پس از حضور در فوتبال عربستان بار دیگر مورد توجه باشگاه‌های اروپایی قرار گرفته است و احتمال بازگشت او به فوتبال اروپا می‌تواند یکی از اتفاقات مهم بازار نقل‌وانتقالات باشد.