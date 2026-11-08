محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، پنج حادثه ناشی از سیل و آبگرفتگی در سطح استان به جمعیت هلال‌احمر گزارش شد که نیروهای امدادی پس از دریافت گزارش‌ها، برای ارائه خدمات به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: این حوادث در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، گلپایگان و چادگان رخ داد و در جریان عملیات‌های امدادی، به ۱۱۵ نفر از افراد حادثه‌دیده خدمات لازم ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ادامه داد: بخشی از حادثه‌دیدگان در جریان این حوادث اسکان داده شدند و اقلام غذایی و زیستی مورد نیاز نیز میان ۷۲ نفر از افراد آسیب‌دیده توزیع شد.

هفت تیم عملیاتی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند

مؤمنی با اشاره به حضور نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در مناطق درگیر سیل و آبگرفتگی گفت: برای امدادرسانی به این حوادث، هفت تیم عملیاتی به کار گرفته شدند و خدمات امدادی مورد نیاز را به افراد حادثه‌دیده ارائه کردند.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر استان برای پاسخگویی به حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار دارند، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع حوادث ناشی از بارندگی، شهروندان باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از مردم خواست از تردد و توقف در مسیرهای سیلابی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و افزود: رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی و آبگرفتگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش خسارات احتمالی داشته باشد.