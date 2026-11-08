مریم خلیفه سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار کرد: از ۴۴ عمل پیوند عضو از مرگ مغزی به بیماران نیازمند، ۹۲ عضو و ۶۶ قرنیه برداشت شد.

وی از آخرین مرگ مغزی و عمل پیوند عضو خبر داد و افزود: امیرمحمد عابدی ۱۷ ساله متاسفانه بدلیل واژگونی موتور سیکلت دچار آسیب به سر شد که پس از بستری در بیمارستان فوق تخصصی الزهرا تحت عمل جراحی قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان ادامه داد: بیمار بدلیل شدت زیاد آسیب دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده بزرگوار وی جمعه ۱۵ آبانماه جاری اعضا ونسوج بدن شادروان به بیماران اهدا شد.