به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی با بیان اینکه در سال جاری، مجموعاً ۸۲ میلیون و ۹۷۳ هزار کیلوگرم آرد در سطح استان قزوین توزیع شده است، افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۶۷۷ واحد نانوایی یارانه‌ای در استان فعالیت دارند که تأمین و توزیع آرد مورد نیاز آن‌ها با هدف استمرار پخت و عرضه نان و تأمین نیاز شهروندان انجام می‌شود.

زمانی با تشریح جزئیات آرد توزیعی در استان بیان کرد: از مجموع آرد توزیع‌شده، ۷۴ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۷۶۰ کیلوگرم آرد یارانه‌ای، ۷ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۸۸۰ کیلوگرم آرد نوع ۶ و یک میلیون و ۱۳۳ هزار کیلوگرم آرد خام بوده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: همچنین ۷۳ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۷۶۰ کیلوگرم از آرد توزیعی مربوط به سهمیه شناور نوع ۲ و ۲۲۷ هزار کیلوگرم مربوط به مجموع سهمیه ارگانی سازمانی بوده است.

وی با اشاره به سرانه مصرف ۸ کیلوگرمی آرد برای هر فرد خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق در تخصیص سهمیه‌ها، تأمین به‌موقع آرد و توزیع عادلانه آن در نانوایی‌های شهری و روستایی، از اقدامات مهم در راستای تأمین پایدار نان مورد نیاز مردم است.

زمانی در پایان تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای نانوایی، مدیریت بهینه سهمیه‌های آرد و جلوگیری از اختلال در روند تأمین و توزیع، نقش مؤثری در پیشگیری از کمبود آرد، ایجاد تعادل در عرضه و تداوم دسترسی شهروندان به نان باکیفیت دارد.

