به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پارسال، خانواده‌ای از همسایه‌ها تصمیم گرفتند نوروز را در کیش بگذرانند. از چند هفته قبل قیمت‌ها را نگاه می‌کردند و هر بار که می‌خواستند خرید را نهایی کنند، کسی می‌گفت «صبر کنید، لحظه‌آخری ارزان می‌شود». صبر کردند و آخرش برای روزی که می‌خواستند، صندلی خالی نماند. بازار بلیط کیش قاعده‌هایی دارد و کسی که این قاعده‌ها را بشناسد، هم کمتر خرج می‌کند و هم کمتر غافلگیر می‌شود.

چرا قیمت بلیط هواپیما کیش ثابت نیست؟

بیشتر پروازهای کیش چارتری‌اند. یعنی صندلی‌های هر پرواز را پیش‌خرید می‌کنند و نرخش را با بالا و پایین رفتن مسافر تنظیم می‌کنند. تقاضای کیش هم یکنواخت نیست. فصل اصلی سفر از اواسط پاییز تا بهار است، تابستان جزیره گرم و شرجی است و مسافر کمتری دارد، و نوروز، تعطیلات چندروزه، آخر هفته‌ها و نمایشگاه‌های تجاری جزیره چند بار در سال تقاضا را یک‌باره بالا می‌برند. این نوسان را وقتی می‌شود به چشم دید که قیمت روزها کنار هم باشد؛ مثلاً در تقویم قیمت پروازهای تهران به کیش در رهیگ، گاهی دو روزِ پشت سر هم نرخ‌های کاملاً متفاوتی دارند.

بهترین زمان سفر به کیش چه ماهی است؟

از آبان تا اسفند. در این ماه‌ها هوای جزیره ملایم است؛ می‌شود دور جزیره دوچرخه‌سواری کرد، تا عصر کنار ساحل ماند و تفریحات دریایی را بدون گرمای سنگین تجربه کرد. تابستان معمولاً بلیط ارزان‌تری دارد، ولی گرما و رطوبتش برای همه قابل تحمل نیست. اگر هم هوای خوب می‌خواهید و هم هزینهٔ کمتر، در همین فصل خوب سفر کنید، اما روزهای وسط هفته و دور از تعطیلات را انتخاب کنید.

بلیط لحظه‌آخری کیش ارزان‌تر است؟

گاهی بله، ولی نه همیشه. در روزهای عادی، چارترکننده‌ها صندلی‌های خالی پروازهای نزدیک را گاهی ارزان‌تر عرضه می‌کنند؛ همان بلیط‌هایی که با عنوان «دقیقه ۹۰» تبلیغ می‌شوند. کسی که برنامه‌اش انعطاف دارد، می‌تواند از این فرصت استفاده کند. اما در نوروز و تعطیلات ماجرا برعکس است. صندلی خالی نمی‌ماند که ارزان شود و کسی برنده است که زودتر خریده. اشتباه همان همسایه‌ها هم همین بود: قاعدهٔ روزهای عادی را برای نوروز به کار بردند.

کدام روز هفته برای پرواز کیش مناسب‌تر است؟

بیشتر مسافران کیش سفر را از پنجشنبه شروع می‌کنند و آخر هفته یا روز آخر تعطیلات برمی‌گردند. همین روزها معمولاً پرتقاضاترند. اگر مرخصی اجازه می‌دهد، شروع سفر از اول هفته هم بلیط مناسب‌تری دارد و هم جزیره را خلوت‌تر می‌بینید. برگشت را هم تصمیمی مستقل ببینید: بلیط رفت‌وبرگشت داخلی در واقع از دو پرواز جدا تشکیل می‌شود، پس می‌شود رفت را با یک شرکت و برگشت را با شرکتی دیگر، در روزی ارزان‌تر، گرفت.

از کدام شهرها به کیش پرواز هست؟

کیش فقط از تهران پرواز ندارد. از مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز و چند شهر دیگر هم پرواز مستقیم به جزیره هست، هرچند تعداد پروازهای هر شهر در هفته فرق می‌کند. در صفحهٔ بلیط هواپیما کیش در رهیگ، همهٔ این پروازها کنار هم آمده‌اند و هر مسافری از شهر خودش به پروازش می‌رسد. برای کسانی که شهرشان پرواز مستقیم ندارد، راه دیگر رفتن تا نزدیک‌ترین فرودگاهی است که به کیش پرواز دارد.

قیمت روزهای مختلف را چطور مقایسه کنیم؟

سفر کیش معمولاً سفر تفریحی است و همین به شما دست باز می‌دهد. اگر مرخصی‌تان یکی دو روز جابه‌جایی را تحمل می‌کند، پیش از قطعی کردن تاریخ، نرخ روزهای اطرافش را هم ببینید. تقویم قیمت کمترین نرخ ثبت‌شدهٔ هر روز را تا دو ماه آینده نشان می‌دهد. در همین تقویم می‌بینید یک روز جلوتر یا عقب‌تر چه فرقی در هزینه ایجاد می‌کند و روزهای پرشده و تعطیلات هم جدا علامت خورده‌اند. همین یک نگاه، کاری را که قبلاً با چند سایت و یک دفترچه انجام می‌شد، به چند دقیقه می‌رساند.

بلیط چارتری بخریم یا سیستمی؟

بستگی دارد برنامه‌تان چقدر قطعی است. بلیط چارتری معمولاً ارزان‌تر است، اما جریمهٔ لغوش سنگین‌تر است و اغلب امکان تغییر تاریخ ندارد. جریمه را هم ایرلاین تعیین نمی‌کند، بلکه شرکتی که پرواز را چارتر کرده، و برای هر پرواز ممکن است متفاوت باشد. بلیط سیستمی گران‌تر است، ولی انعطاف بیشتری دارد. برای خانواده‌ها یک نکته حساب را عوض می‌کند: در بسیاری از پروازهای چارتری، بلیط کودک تقریباً هم‌قیمت بزرگسال است، در حالی که در پروازهای سیستمی کودک تخفیف دارد. پس خانواده‌ای که با بچه سفر می‌کند، بهتر است هزینهٔ کل خانواده را در هر دو نوع پرواز مقایسه کند، نه فقط قیمت یک بلیط را.

پرواز تهران به کیش چند ساعت است و پیش از سفر چه بدانیم؟

پرواز تهران به کیش از فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود و کمتر از دو ساعت طول می‌کشد. با پرواز صبح زود، روز اول سفر را از دست نمی‌دهید. اگر قصد خرید در کیش دارید، چمدان برگشت را از قبل حساب کنید؛ سقف بار مجاز همهٔ پروازها یکی نیست و اضافه‌بار در فرودگاه هزینهٔ جدا دارد. مشخصات مسافر را هم دقیقاً مطابق کارت ملی وارد کنید، چون اصلاح نام بعد از صدور بلیط همیشه ممکن نیست.

رهیگ؛ همسفری برای همهٔ مسیر

یکی از سامانه‌هایی که این کارها را ساده کرده، رهیگ است؛ سامانهٔ خرید آنلاین بلیط هواپیما که اسمش در فارسی کهن به معنای همسفر است. رهیگ زیر نظر آژانس مسافرتی آسمان گشت شیدا کار می‌کند که جواز بند «الف» سازمان هواپیمایی کشوری را دارد و سایتش نماد اعتماد الکترونیکی گرفته است. در رهیگ کنار هر پرواز نوشته شده چارتری است یا سیستمی، بار مجاز روی کارت هر پرواز آمده و قوانین کنسلی در جزئیات آن هست. و برای چارترها یادآوری شده که این جدول قطعی نیست و پیش از خرید باید از پشتیبانی استعلام گرفت.

دستیاری که درخواست فارسی را می‌فهمد

اگر حوصلهٔ جست‌وجو و مقایسه ندارید، دستیار هوشمند رهیگ کار را کوتاه می‌کند. کافی است بنویسید یا بگویید «ارزان‌ترین پرواز تهران به کیش برای آخر هفته، قبل از ساعت نه صبح» تا دستیار پروازهای مناسب را پیدا کند. اگر دربارهٔ بار یا جریمهٔ کنسلی پروازی سؤال دارید، همان‌جا از دستیار بپرسید. اگر عجله‌ای ندارید، برای مسیر کیش هشدار قیمت بسازید تا هر وقت قیمت پایین آمد، پیامک یا اعلان بگیرید. این امکانات در اپلیکیشن اندروید رهیگ هم هست و پشتیبانی شبانه‌روزی پاسخ می‌دهد.

سخن آخر

برای پیدا کردن بلیط هواپیمای ارزان کیش، سه کار بیشترین اثر را دارد: تعطیلات را از روزهای عادی جدا کنید، قیمت چند روز قبل و بعد را کنار هم ببینید و پیش از پرداخت، نوع بلیط و قوانین کنسلی‌اش را بخوانید. اگر همان همسایه‌ها امسال دوباره بخواهند نوروز به کیش بروند، احتمالاً این بار با یک نگاه به تقویم رهیگ، هم روزشان را پیدا می‌کنند و هم صندلی‌شان را.