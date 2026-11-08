به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی پیش از ظهر یک‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه ها از آماده‌باش ۴۰۰ تیم عملیاتی و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات امدادی در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلاب در این استان خبر داد.

گودرزی افزود: در پی پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی، تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی استان برای مقابله با حوادث احتمالی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در همین راستا، اعضای ستاد مدیریت بحران استان، فرمانداران، نیروهای راهداری، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر گروه‌های امدادی برای ارائه خدمات به شهروندان و مدیریت حوادث احتمالی آمادگی کامل دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به احتمال بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در برخی مناطق استان گفت: بیشترین میزان بارش‌ها در مناطق غربی و شمالی استان، به‌ویژه شهرستان‌های مانه و سملقان و راز و جرگلان، پیش‌بینی شده است.

گودرزی از شهروندان خواست با جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، ورود به مسیرهای مستعد سیلاب و انجام سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.