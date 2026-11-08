به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی، تقی رحمتی اظهار کرد: صبح یکشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه تراکتور با ۱۴ سرنشین در روستای دراقانلو به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: به محض دریافت خبر، تیم‌های عملیاتی و آمبولانس‌های اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی تصریح کرد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، مصدومان را جهت مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان منتقل کردند.