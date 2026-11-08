به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با برنامه «سلام صبح‌بخیر» رادیو ایران، در خصوص مشکلات صنفی رانندگان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و کمبود اقلام مصرفی نظیر لاستیک، اظهار کرد: امروز کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد و در چنین شرایط دشواری، این مقاومت و صبوری مردم و رانندگان زحمتکش است که امور را پیش می‌برد.

وی با تشریح دلایل ناترازی در بازار لاستیک خودروهای سنگین تصریح کرد: نیاز سالانه کشور حدود دو میلیون حلقه لاستیک است؛ این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد لاستیک کامیون‌ها از طریق واردات تأمین می‌شود و تنها حدود ۴۰ درصد آن توسط تولیدکننده داخلی (لاستیک بارز) تولید می‌گردد، بنابراین شکاف عمیقی میان میزان عرضه و تقاضا وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از ضعف نظارت بر فرآیند واردات افزود: معاونت بازرگانی وزارت صمت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی باید تسلط و نظارت مؤثرتری بر عملکرد واردکنندگان داشته باشند. متأسفانه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نظارت کافی بر کسانی که ارز واردات را دریافت کرده اما کالا را به موقع وارد نمی‌کنند، وجود ندارد. واردکنندگان بهانه‌هایی چون دشواری مسیرهای حمل و هزینه‌های کانتینری را مطرح می‌کنند، اما دولت موظف است تضامین محکمی از واردکنندگان اخذ کند تا کالاها در زمان مقرر و با قیمت واقعی در پایانه‌ها توزیع شود.

سعیدی مبارکه ضمن اشاره به شکل‌گیری شبکه‌های فساد در این بخش گفت: متأسفانه یک مافیا در این بازار شکل گرفته است؛ بنده از قوه محترم قضاییه تقاضا دارم به‌صورت جدی، فوری و قاطع با این مافیا برخورد کند. در مواردی مشاهده می‌شود پس از پیگیری‌ها، تنها با یک کارمند جزء برخورد و وی اخراج می‌شود، در حالی که ریشه فساد و گروه‌های متضرر اصلی یعنی رانندگان مغفول می‌مانند. دولت باید آیین‌نامه‌ها و قوانین خود را متناسب با شرایط جنگی به‌سرعت اصلاح و به‌روزرسانی کند.

وی با تمجید از جایگاه حساس فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: رانندگان قشر زحمتکشی هستند که تمامی سرمایه، جان و زندگی خود را به‌صورت شبانه‌روزی در جاده‌ها گذاشته‌اند و دفاع از حقوق آنان وظیفه قطعی نمایندگان مجلس است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به لزوم پاسخگویی مدیران متولی خاطرنشان کرد: در مجلس دهم با تشکیل کمیته‌ای مشترک میان دستگاه‌های مسئول توانستیم بخش عمده‌ای از مشکلات این صنف را ساماندهی کنیم، اما متأسفانه به دلیل وقفه‌ای که رخ داد، بار دیگر چالش‌ها افزایش یافته است. به‌زودی در رایزنی مشترک با رؤسای کمیسیون‌های صنایع و عمران، مدیران و مسئولان حوزه مربوطه را جهت پاسخگویی به مجلس فرامی‌خوانیم تا مطالبات بحق این صنف تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

