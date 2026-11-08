به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، در دیدار و گفتگو با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، آخرین وضعیت تفاهم‌نامه ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن میان این ستاد و وزارت راه و شهرسازی و همچنین راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک را بررسی کرد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این دیدار با تأکید بر توجه ویژه این ستاد به تأمین مسکن محرومان اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی ستاد اجرایی فرمان امام، رسیدگی به اقشار محروم است و مسکن محرومان در رأس برنامه‌ها و اقدامات این ستاد قرار دارد.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام برای کمک به تأمین مسکن محرومان، آمادگی دارد با اختصاص زمین و پرداخت تسهیلات در این حوزه ورود کند و معتقدیم با توافق و هماهنگی بیشتر می‌توان اقدامات مربوط به ساخت مسکن این اقشار را با سرعت بیشتری پیش برد.

براساس اعلام ستاد اجرایی فرمان امام، فتاح با اشاره به تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام در طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: باید تعهدات ساخت واحدهای مسکونی در تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا بتوانیم تعهدات جدیدی را در حوزه مسکن آغاز کنیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معطل ماندن مردم برای تحویل واحدهای مسکونی گفت: در همین راستا، ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی از تعهدات باقی‌مانده این تفاهم‌نامه تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد و باقی واحدها نیز با همکاری وزارت راه و شهرسازی و پس از رفع موانع، در سال آینده تکمیل می‌شود.

صادق: همکاری با ستاد اجرایی فرمان امام در بخش حمل‌ونقل گسترش می‌یابد

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز در این دیدار با اشاره به تأثیر حضور نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در جلسات پایش مسکن اظهار کرد: حضور نماینده ستاد در این جلسات مؤثر بوده و در مقایسه با دو سال گذشته، تغییرات و بهبود قابل توجهی در عملکرد ایجاد شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام برای مشارکت در طرح‌های مسکن محرومان افزود: این ستاد می‌تواند کمک مؤثری در اجرای پروژه‌های تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام در سایر حوزه‌ها، خواستار گسترش همکاری‌های مشترک در بخش‌های لجستیکی، راه و ابنیه، حمل‌ونقل ریلی و هوایی شد و تأکید کرد: ورود ستاد به طرح‌های عمومی و خصوصی وزارت راه و شهرسازی می‌تواند مؤثر و راهگشا باشد.

به گزارش مهر، براساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، تاکنون ۱۴ هزار واحد مسکونی از مجموع تعهدات این تفاهم‌نامه توسط ستاد اجرایی فرمان امام احداث و به بهره‌برداری رسیده و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز این واحدها، شامل انشعابات و دسترسی‌ها، نیز تأمین شده است.

بر اساس این گزارش، ۱۱ هزار واحد از مجموع واحدهای احداث‌شده در دو سال اخیر تکمیل شده است. همچنین ۶ هزار واحد باقی‌ از پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصدی برخوردارند.