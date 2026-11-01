به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، امروز (یکشنبه، ۱۰ آبان) در نشست مشترک با وزیر آموزش و پرورش و در مراسم افتتاح سه‌هزار و دویست و دهمین مدرسه برکت، از تعهد این ستاد برای ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام هر یک از شهدای مدرسه میناب طی یک سال آینده خبر داد.

فتاح با اشاره به تعهد ستاد اجرایی فرمان امام برای تحقق عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار کشور اظهار کرد: ساخت مدرسه یکی از تکالیف امام شهید ماست و سنت حسنه‌ای است که آن را با اعتقاد و قدرت ادامه خواهیم داد.

وی افزود: در یک سال گذشته در ساخت و تکمیل ۲۰۰ مدرسه برکت مشارکت کردیم که با این اقدام، مجموع مدارس برکت به سه‌هزار و ۲۱۰ مدرسه رسید. همچنین در این مدت، ۱۸۳ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم نیز مرمت و بازسازی شد تا از آسیب‌های ناشی از جنگ در حوزه آموزش و پرورش کاسته شود.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزش در مدارس ادامه داد: در موضوع مدرسه، نباید صرفاً بر سخت‌افزار و ساختمان متمرکز باشیم، بلکه کیفیت آموزشی نیز نیازمند حمایت است. به همین دلیل، در آغاز سال تحصیلی جدید، علاوه بر توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کشور، ۱۵ هزار بسته معلمانه برای معلمان مدارس روستایی و عشایری توزیع شد و توانمندسازی و آموزش ۳۵ هزار معلم مناطق محروم از طریق سامانه معلمانه نیز در دستور کار قرار گرفت.

فتاح در ادامه با تأکید بر ضرورت مهارت‌افزایی دانش‌آموزان گفت: همچنان از ساخت مدارس تولید و مهارت حمایت می‌کنیم و تجهیز و تکمیل ۶۰ مدرسه تولید و مهارت توسط ستاد اجرایی فرمان امام، گواه این موضوع است.

وی در پایان با اشاره به در پیش بودن روز دانش‌آموز خاطرنشان کرد: در آستانه روز دانش‌آموز هستیم و نمی‌توانیم شهدای مدرسه میناب را لحظه‌ای از خاطرمان دور کنیم. امروز در کنار وزیر آموزش و پرورش متعهد می‌شویم که طی یک سال آینده، ۱۶۸ مدرسه را به نام هر یک از شهدای میناب بسازیم.