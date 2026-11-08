به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش‌های سیل‌آسا در استان لرستان و بروز مشکلات ناشی از آن، به‌ویژه در منطقه سپیددشت، جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان، در این منطقه برگزار شد.

در این جلسه که مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی حضور داشتند، آخرین وضعیت منطقه و مشکلات ناشی از بارندگی‌ها و وقوع سیلاب مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار لرستان در این نشست بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات ناشی از سیلاب در منطقه سپیددشت و تسریع در اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط تأکید کرد.