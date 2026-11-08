به گزارش خبرگزاری مهر، ارتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز، از فوت ۱۵ نفر شامل سه زن و ۱۲ مرد بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۰ نفر جان خود را بر اثر این مسمومیت از دست دادند، پنج نفر کاهش داشته است.

وی با اشاره به افزایش خطر مسمومیت با مونوکسیدکربن همزمان با سرد شدن هوا، گفت: استفاده نادرست از بخاری‌های گازی، آبگرمکن‌ها و دودکش‌های غیراستاندارد از مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث است.

مدیرکل پزشکی قانونی البرز از شهروندان خواست با اطمینان از نصب صحیح وسایل گازسوز، سلامت دودکش‌ها و تأمین تهویه مناسب، از وقوع حوادث ناشی از گازگرفتگی پیشگیری کنند.