به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به عملکرد شبکه برق در تابستان امسال اظهار کرد: صنعت برق با وجود خسارت‌های ناشی از جنگ، توانست در پنجم مردادماه، هم‌زمان با ثبت اوج مصرف تابستانی، چهار درصد برق بیشتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته تأمین کند.

وی افزایش ظرفیت تولید و استفاده از ظرفیت مولدسازی را از عوامل تحقق این عملکرد دانست و افزود: در مجموع طی چهار ماه تابستان، میزان برق تحویلی به صنایع ۱۱ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به آسیب‌دیدگی حدود ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور در جریان جنگ تصریح کرد: با وجود این خسارت‌ها، تأمین برق واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت تا فعالیت بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی با اختلال مواجه نشود.

افزایش پنج‌برابری برق تحویلی به پتروشیمی‌ها

مذکوری همچنین از افزایش پنج‌برابری برق تحویلی به پتروشیمی‌ها در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و این موضوع را از دستاوردهای صنعت برق در دوره اوج مصرف عنوان کرد.

وی درباره وضعیت تأمین برق صنایع در آبان‌ماه نیز گفت: در حال حاضر علاوه بر ظرفیت برق قراردادی، امکان استفاده از برق مازاد نیز برای صنایع فراهم شده و میزان برق تحویلی به این بخش در آبان‌ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه اقتصادی این شرکت در صنعت برق اشاره کرد و گفت: گردش مالی بازار برق از مسیر مدیریت شبکه به حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، فعالیت شرکت مدیریت شبکه برق ایران در دو حوزه فنی و اقتصادی دنبال می‌شود و این مجموعه علاوه بر راهبری، پایش و کنترل شبکه، در مدیریت مبادلات بازار برق، توسعه رقابت، افزایش شفافیت و فراهم‌سازی زمینه جذب سرمایه‌گذاری نقش دارد.