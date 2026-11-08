علی‌اکبر داودی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پایداری تولید در زنجیره تأمین دارویی کشور اظهار کرد: ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان مرکزی از سال ۱۳۷۲ در منطقه علی‌آباد شهرستان اراک فعالیت خود را آغاز کرده و طی بیش از سه دهه، با انجام مطالعات پژوهشی، بخشی از نیازهای علمی صنعت دارویی کشور را پشتیبانی کرده است.

وی افزود: شناسایی، جمع‌آوری و حفاظت از ذخایر ژنتیکی، به‌ویژه گونه‌های بومی استان، از مهم‌ترین مأموریت‌های این ایستگاه است و در همین راستا تاکنون ۲۲۵ گونه گیاهی در استان شناسایی و جمع‌آوری شده که گونه‌های در معرض خطر و انقراض نیز برای حفاظت به کلکسیون گیاهان دارویی منتقل شده‌اند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تصریح کرد: در این مجموعه علاوه بر نگهداری و معرفی بیش از ۷۰ گونه گیاه دارویی، مزارع نمایشی برای کشت گیاهانی همچون اسطوخودوس، رزماری و مریم‌گلی ایجاد شده و برنامه‌های تحقیقاتی با هدف توسعه کشت، تثبیت و پایداری تولید این گونه‌ها دنبال می‌شود.

داودی‌راد ادامه داد: تاکنون ۲۰ طرح تحقیقاتی در حوزه گیاهان دارویی در این ایستگاه اجرا شده و ۲ طرح دیگر نیز در دست اجراست، همچنین چاپ و انتشار کتاب‌ها، مجلات و مقالات علمی و پژوهشی از دیگر دستاوردهای این مجموعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و ترویجی ایستگاه گفت: معرفی گونه‌های دارویی و خواص آن‌ها، پذیرش طرح‌های تحقیقاتی و فراهم‌کردن امکان بازدید محققان، دانشجویان و علاقه‌مندان، از جمله خدمات این مرکز است.

داودی راد تأکید کرد: حمایت از ایستگاه‌های تحقیقاتی گیاهان دارویی، علاوه بر حفاظت از گونه‌های ارزشمند بومی و تقویت دانش فنی، زمینه توسعه تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی و جلوگیری از خروج ارز را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین دارویی کشور داشته باشد.