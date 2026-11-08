به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله‌فروش اظهار کرد: در سال زراعی گذشته، یک‌هزار و ۷۶۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت انواع گیاهان دارویی اختصاص یافت و بیش از ۶۵۰ تن محصول از این مزارع برداشت شد.

وی با اشاره به شناسایی ۲۵۰ نوع گیاه دارویی در استان افزود: مناطق الموت، آبیک، آوج و بوئین‌زهرا از مهم‌ترین مناطق مستعد کشت این محصولات در قزوین هستند.

گل محمدی و زعفران از محصولات شاخص دارویی قزوین

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گل محمدی، سماق، گل گاوزبان، اسطوخودوس، کالاندولا، گالگا، بیدمشک، آویشن، زیره سبز، زعفران و موسیر را از مهم‌ترین گیاهان دارویی تولیدی استان برشمرد.

پیله‌فروش با اشاره به کاربرد گسترده این محصولات در حوزه‌های دارویی، صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: محصولات تولیدی استان پس از برداشت، به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شوند.

وی توسعه کشت گیاهان دارویی را از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان در مسیر کشاورزی پایدار و افزایش درآمد بهره‌برداران دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان، توسعه روش‌های نوین کشت و گسترش صنایع فرآوری می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی این بخش کمک کند.