به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اعوانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از مصرف ۷۶ میلیون و ۵۴۳ هزار مترمکعب گاز در شبانه‌روز گذشته در استان تهران خبر داد و اظهار کرد: این میزان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته تقریباً یکسان است؛ به‌طوری‌که در همان روز سال گذشته ۷۶ میلیون و ۳۱۲ هزار مترمکعب گاز مصرف شده بود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط دمایی دو دوره افزود: حداقل و حداکثر دمای هوا در روز مشابه سال گذشته به‌ترتیب ۱۰ و ۱۹ درجه بود، در حالی که در شبانه‌روز گذشته حداقل دما به ۸ و حداکثر دما به ۱۲ درجه رسید.

اعوانی ادامه داد: با وجود کاهش ۲ درجه‌ای حداقل دما و ۷ درجه‌ای حداکثر دما نسبت به روز مشابه سال گذشته، میزان مصرف گاز تقریباً ثابت مانده است که این موضوع نشان‌دهنده همراهی مردم در مدیریت مصرف است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به افزایش مصرف گاز در مقایسه با هفته گذشته بیان کرد: مصرف گاز استان در شبانه‌روز مشابه هفته گذشته حدود ۶۱ میلیون مترمکعب بود که این رقم در شبانه‌روز گذشته به ۷۶ میلیون و ۵۴۳ هزار مترمکعب رسیده و حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی کاهش دما و بارندگی روزهای اخیر را از عوامل افزایش مصرف گاز عنوان کرد و از شهروندان خواست در روزهای سرد سال، دمای محیط خانه را روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند.

اعوانی استفاده از پرده‌های ضخیم، پوشیدن لباس گرم در منزل و خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های بلااستفاده را از راهکارهای ساده مدیریت مصرف گاز دانست و توصیه کرد در منازلی که از سیستم گرمایشی پکیج استفاده می‌کنند، دریچه‌های کولر بسته و درز پنجره‌ها گرفته شود تا از خروج هوای گرم و هدررفت انرژی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران همچنین از آغاز فعالیت گشت‌های ویژه مدیریت مصرف گاز در ادارات دولتی و اماکن عمومی استان خبر داد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرد سال، نظارت بر نحوه استفاده از گاز در دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و اماکن عمومی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و این مجموعه‌ها موظف به رعایت الگوهای مصوب هیأت وزیران هستند.

وی افزود: گروه‌های تخصصی پایش و بازرسی به‌صورت مستمر دمای محیط و نحوه استفاده از سامانه‌های گرمایشی را بررسی می‌کنند و این نظارت‌ها به ساعات اداری محدود نیست؛ بلکه عملکرد موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز ارزیابی می‌شود.

اعوانی با تشریح الزامات این طرح تصریح کرد: تنظیم دمای محیط ادارات و اماکن عمومی حداکثر روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد، روشن کردن سامانه‌های گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز فعالیت اداری، خاموش کردن آن‌ها یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری و خاموشی کامل تجهیزات گرمایشی در روزهای تعطیل از مهم‌ترین الزامات تعیین‌شده است.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده مغایرت با الگوی مصرف، اخطار کتبی برای واحد متخلف صادر می‌شود و در صورت تکرار تخلف، جریان گاز آن مجموعه بدون اغماض قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران همچنین با اشاره به ممنوعیت استفاده از تجهیزات گرماتابشی در فضاهای باز گفت: استفاده از این تجهیزات علاوه بر افزایش هدررفت انرژی، می‌تواند مخاطراتی نیز به همراه داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف، جریان گاز مشترک قطع خواهد شد.

اعوانی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف گاز تنها به ادارات و دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و کمک به تأمین پایدار گاز برای همه هموطنان است.

وی در پایان از شهروندان خواست موارد مربوط به هدررفت گاز و حوادث احتمالی را از طریق شماره ۱۹۴ مرکز امداد و حوادث شرکت گاز اطلاع‌رسانی کنند.