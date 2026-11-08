محمدطاها فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط خود اظهار داشت: امسال از سپاهان‌نوین پیشنهاد داشتم، متوجه شدم که شرایط خوبی دارند و از طرفی من هم می‌توانم وضعیت خوبی در تیم داشته باشم و به همین دلیل به سپاهان‌نوین پیوستم.

وی افزود: شرایط تیم خوب است، روز به روز تیم روند رو به رشدی را طی می‌کند و امسال امید داریم به چیزی که شایسته آن هستیم دست یابیم.

فتاحی تصریح کرد: امسال لیگ خوبی داریم، فشردگی در بالا و پایین جدول زیاد است و رقابت خوبی در جریان است، تیم ها نزدیک به هم هستند؛ تیم‌های سپاهان، استقلال کازرون، مس کرمان، سپاهان‌نوین و زرند تیم‌هایی هستند که شانس برای کسب عنوان قهرمانی دارند.

بازیکن سپاهان‌نوین گفت: برای نخستین بار به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم که حس بسیار خوبی بود، تمرین کردن و هم‌تیمی بودن با چنین بازیکنان بزرگی و زیر نظر این کادرفنی تیم ملی قطعا تجربه ارزشمندی است.

وی با بیان این که نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال مردان کلاس کاری بسیار بالایی دارد، خاطرنشان کرد: وی نگاه خوبی هم به جوانان دارد که این را می‌توان از تغییر نسلی که در تیم ملی به وجود آمده است متوجه شد.

فتاحی گفت: دوست دارم در آینده لژیونر شوم و این یکی از بزرگترین اهداف من است؛ وضعیت هندبال اصفهان خوب است، دو تیم لیگ برتری دارد و فکر نمی‌کنم در استان دیگری چنین پتانسلی وجود داشته باشد.

بازیکن سپاهان‌نوین در پایان گفت: نکته‌ای که می‌تواند به بهتر شدن شرایط هندبال اصفهان و کشور کمک کند،؛ افزایش تعداد اسپانسرهاست، سال‌های گذشته اصفهان ۳ یا ۴ تیم در لیگ برتر داشت که اتفاق بسیار خوبی بود.