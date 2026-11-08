به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مسکن مردم؛ رهیافت‌هایی در بازآفرینی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ایران» نوشته مهرداد بذرپاش، سیدجواد سادات فریزنی و علی نیکونسبتی، تلاشی برای ارائه مباحث سیاست‌گذاری مسکن و بازآفرینی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با رویکردی تحلیلی، تطبیقی و سیاست‌محور است؛ کتابی که از یک پرسش ساده آغاز می‌شود: چگونه می‌توان بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را به نفع مردم بازآفرینی کرد؟

نویسندگان در مقدمه کتاب با اشاره به اهمیت همیشگی مسکن در زندگی مردم، بر این نکته تأکید دارند که بسیاری از مسائل روزمره را می‌توان از منظر سیاست‌گذاری مسکن بررسی و برای آن‌ها راه‌حلی منطقی ارائه کرد؛ از گرانی اجاره‌بها و دشواری خرید خانه گرفته تا تأخیر در ازدواج و کاهش فرزندآوری یا رکود بخش ساختمان.

بر همین اساس، کتاب تلاش می‌کند مباحث سیاست‌گذاری مسکن را از حالت صرفاً نظری خارج کرده و خواننده را با روش‌های تحلیل بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از طریق مثال‌ها و تجارب واقعی آشنا کند.

این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل نخست با عنوان «سیاست‌گذاری مسکن در کشورهای منتخب» به تجارب جهانی و ابزارهای تنظیم‌گری بازار مسکن می‌پردازد. در فصل دوم، «شاخص‌های اقتصادی بخش مسکن» مفاهیم و تحولات اقتصادی این حوزه بررسی می‌شود و فصل سوم با عنوان «مروری بر سیاست‌گذاری زمین، مسکن و اجاره‌بها در ایران» به تاریخچه و قوانین موضوعه این بخش اختصاص دارد. در ادامه، نویسندگان در فصل چهارم به «مسکن مردم در دولت سیزدهم» و مبانی نظری و اقدامات اجرایی این دوره می‌پردازند.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه کتاب، تأکید بر یادگیری از طریق مطالعات موردی و مثال‌های عملی است؛ رویکردی که می‌تواند به‌ویژه برای دانشجویان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه مسکن، درک بهتر مفاهیم و تقویت توانایی تحلیل و تصمیم‌گیری را به همراه داشته باشد.

«کتاب مسکن مردم؛ رهیافت‌هایی در بازآفرینی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ایران» در ۲۳۰ صفحه و با هدف ارائه مباحث نظری و کاربردی سیاست‌گذاری مسکن و بازآفرینی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از سوی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را با قیمت ۵۷۵۰۰۰ تومان از طریق فروشگاه کتاب شانزده تهیه نمایند. همچنین امکان تهیه حضوری کتاب از فروشگاه کتاب جهاد دانشگاهی فراهم است.