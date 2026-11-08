به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به شناسایی مراکز غیرمجاز تفکیک ضایعات در شهرقدس اظهار کرد: با توجه به فعالیت آلاینده این مراکز، برای متولیان اخطار صادر و اقدامات قانونی و قضایی لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سه مرکز تفکیک ضایعات به دلیل ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. در پی پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مرجع قضایی، برای یکی از این واحدها رأی سبز صادر شده است.

مدیریان درباره مفاد این حکم گفت: مسئول این واحد موظف است با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس، ۳۰ اصله نهال غرس کند و به مدت سه ماه آبیاری و نگهداری آن‌ها را برعهده داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس ادامه داد: با احتساب این پرونده، تاکنون در پرونده‌های جاری و سنوات گذشته برای دو مرکز تفکیک ضایعات شناسایی‌شده رأی سبز قضایی صادر شده است. پرونده سوم نیز در حال رسیدگی است و پیگیری‌ها برای صدور حکم درباره آن ادامه دارد.

وی با قدردانی از همکاری مرجع قضایی شهرستان در صدور احکام سبز خاطرنشان کرد: مجازات‌های جایگزین با رویکرد جبران خسارت‌های زیست‌محیطی، از جمله کاشت و آبیاری نهال و پاکسازی محیط، می‌تواند در کنار برخورد قانونی با متخلفان، آثار مثبتی برای محیط زیست به همراه داشته باشد.

مدیریان در پایان گفت: پیگیری حقوقی و قضایی تخلفات زیست‌محیطی و تلاش برای اخذ احکام سبز در دو پرونده دیگر نیز در دستور کار واحد حقوقی این اداره قرار دارد.