به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رستمی از کشف ۴۱ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: مأموران پاسگاه دشت ارژن و کلانتری ۲۴ ابوذر شیراز روز گذشته در جریان گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری در حوزه استحفاظی، طی دو عملیات به دو دستگاه وانت حامل دام مشکوک شدند و خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد این دو خودرو حامل ۴۱ رأس گوسفند فاقد مجوز دامپزشکی هستند که رانندگان قصد انتقال آن‌ها به استان‌های مرزی را داشتند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به ارزیابی کارشناسان درباره ارزش دام‌های کشف‌شده بیان کرد: ارزش احشام قاچاق ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

رستمی خاطرنشان کرد: در این رابطه رانندگان خودروها دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.