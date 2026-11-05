به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید افرامن، با تشریح عملکرد پلیس فارس در هفته جاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای هفته تاکنون ۱۶۶ دستگاه خودروی شوتی، ۵۸۸ رأس دام فاقد مجوز، ۱۱۸ دستگاه ماینر و ۳۷ دستگاه موتورسیکلت را توقیف کردند.

وی افزود: در این مدت همچنین ۳۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: مأموران این پلیس با همکاری سایر رده‌های انتظامی موفق به دستگیری ۳۶۰ خرده‌فروش و ۱۸ قاچاقچی مواد مخدر شدند و ۶۳۵ معتاد متجاهر را نیز جمع‌آوری و به مراکز بازپروری تحویل دادند.

سرهنگ افرامن ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها یک‌هزار و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی در استان گفت: مأموران این مجموعه ۴۱ سارق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر کردند و در همین رابطه ۲ باند سرقت از منازل نیز منهدم شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس همچنین از دستگیری ۴۰ متهم در حوزه جرائم سایبری خبر داد و افزود: در این بخش ۳۰۰ مورد کلاهبرداری کشف شده است.

سرهنگ افرامن در پایان با اشاره به حجم تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تصریح کرد: روزانه نزدیک به ۱۱ هزار تماس در سراسر استان با این مرکز برقرار می‌شود که به‌طور میانگین در هر دقیقه هشت تماس ثبت می‌شود و حدود ۷۰ درصد این تماس‌ها به انجام مأموریت‌های پلیسی و عملیاتی منجر می‌شود.