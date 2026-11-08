به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر یکشنبه در گردهمایی بانوان مداح، مبلغ و مسئولان هیئات مذهبی استان با اشاره به اینکه این گردهمایی صرفاً یک نشست مناسبتی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی پیرامون صیانت از هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی است اظهار کرد: بانوان مداح، حاملان پیام، معرفت، اخلاق و فرهنگ فاطمی در متن جامعه به شمار می‌روند و نقش بسیار خطیری در ترویج معارف اسلامی بر عهده دارند.



استاندار اصفهان با تجلیل از مقام والای حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به عنوان الگوی همیشه زنده زن مسلمان تصریح کرد: مکتب فاطمی تجسم عینیِ جمع میان محبت و معرفت، شجاعت، بصیرت و مسئولیت‌پذیری است و ایشان همواره نماد بارز روشنگری و دفاع آگاهانه از حقیقت در صحنه‌های سرنوشت‌ساز بوده‌اند. وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان «عاطفه حسینی» و «بصیرت فاطمی» در مجالس مذهبی بیان کرد: هر مجلس مذهبی و هر هیأت باید به یک «مدرسه اخلاق»، کانون آگاهی‌بخشی و پایگاه همدلی تبدیل شود تا علاوه بر اقامه عزای اهل‌بیت (ع)، اندیشه و بصیرت مخاطبان به ویژه نسل جوان را ارتقا بخشد.



جمالی‌نژاد با اشاره به هجمه‌های دشمنان در جنگ ترکیبی و تسخیر ذهن‌ها خاطرنشان کرد: امروز دشمن با جنگ روایت‌ها به دنبال تغییر باورهاست و در این عرصه، هر بانوی مداح و مبلغ می‌تواند یک سنگر روشنگری باشد که سلاح اصلی آن آگاهی، صداقت، سواد رسانه‌ای و تقویت اعتماد عمومی است.



وی همچنین با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در شرایط اقتصادی یادآور شد: امیدآفرینی به معنای انکار مشکلات نیست، بلکه مجالس مذهبی باید محل مواسات، همدلی و پیوند خیرین با نیازمندان باشند و در حوزه آسیب‌های اجتماعی بانوان و دختران نیز تأکید داریم که دختران ما مسئله جامعه نیستند، بلکه سرمایه و آینده کشورند؛ بنابراین در مواجهه با چالش‌هایی همچون تضعیف عفاف و حجاب، اولویت با پیشگیری، گفت‌وگو و اقناع به‌جای تحکم است.



استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده، ترویج سبک زندگی فاطمی و استفاده از زبان احترام و اقناع برای اتصال نسل جوان با هویت دینی و ملی تأکید کرد و افزود: ایجاد ارتباط مستمر با گروه‌های جهادی، مساجد، مدارس و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار از رسالت‌های مهم اجتماعی بانوان مداح است.



وی در پایان ضمن اعلام حمایت کامل استانداری از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان، خواستار اجرای اقداماتی همچون تشکیل شبکه بانوان مداح اثرگذار و جریان‌ساز در استان، برگزاری دوره‌های توانمندسازی تخصصی در حوزه‌های سواد رسانه‌ای و جهاد تبیین، راه‌اندازی پویش‌های مردمی با محوریت حمایت از خانواده و تولید محتوای کوتاه فاخر شد تا هر مجلس به کانون امید و پویایی تبدیل گردد.