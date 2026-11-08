عارف امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارندگی‌های اخیر و آب‌گرفتگی سطح محور الشتر به خرم‌آباد، تیم عملیاتی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سلسله با اعزام نیروهای فنی و تجهیزات لازم، عملیات رفع آب‌گرفتگی و بازگشایی مسیر را انجام دادند.

وی افزود: این عملیات با هدف تأمین ایمنی تردد کاربران جاده‌ای و جلوگیری از بروز حوادث و تصادفات ناشی از تجمع آب در سطح راه انجام شد و در نهایت مسیر به‌طور کامل بازگشایی و موانع ترافیکی برطرف شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با تأکید بر تداوم نظارت بر وضعیت محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: تیم‌های راهداری و امدادی برای مواجهه با شرایط جوی و انجام عملیات لازم در محورهای استان در آمادگی قرار دارند تا ایمنی و سلامت تردد مسافران و کاربران جاده‌ای حفظ شود.