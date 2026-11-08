محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بیش از ۵.۵ میلیون رأس دام سبک و سنگین در استان، از رشد ۲۰ درصدی تولیدات دامی و عبور تولید گوشت از مرز ۶۰ هزار تن خبر داد و بر حمایت از واحدهای خرد، عشایر و توسعه زیرساخت‌ های فرآوری تأکید کرد.

وی ادامه داد: استان با برخورداری از بیش از ۵ میلیون رأس دام سبک و ۵۰۰ هزار رأس دام سنگین، از قطب‌های پیشرو دامپروری کشور است.

اصغری حمایت از واحدهای دامداری صنعتی کوچک، تولیدکنندگان خرد و جامعه عشایری را از اولویت‌های راهبردی سازمان برشمرد و افزود: با اختصاص بیش از ۵ همت اعتبار به بخش کشاورزی و دامداری و راه‌اندازی سامانه تسهیل صدور مجوزها، بروکراسی اداری کاهش یافته و بستر حضور سرمایه‌ گذاران تسریع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین با اشاره به افتتاح کشتارگاه صنعتی سلماس با ظرفیت بسته‌بندی ۴ هزار تن تصریح کرد: تکمیل زیرساخت‌ های بهداشتی، زنجیره ارزش و فرآوری، کلید اصلی خلق ارزش افزوده، رونق اقتصادی و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی در آذربایجان‌ غربی است.

۳۱۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم پاییزه رفت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ‌غربی همچنین از تحقق ۷۵ درصدی برنامه ابلاغی کشت پاییزه در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۳۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت کاملاً مکانیزه زیر کشت رفته است و این روند همچنان ادامه دارد.



اصغری افزود: از مجموع اراضی کشت‌شده تاکنون، ۷۰ هزار هکتار به گندم آبی و ۲۴۰ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص یافته که حدود ۱۰۰ هزار هکتار از این مزارع سبز شده و از کیفیت مطلوبی برخوردارند.



وی با اشاره به اهمیت استفاده از بذور استاندارد تصریح کرد: نیمی از اراضی کشت‌شده از بذور استاندارد بهره‌مند شده‌اند و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شرکت‌های تولید و فرآوری بذر دارای صلاحیت، آمادگی دارد تا درصد بیشتری از بذور گواهی‌شده مورد نیاز کشاورزان را جهت ارتقای بهره‌وری تولیدی و اقتصادی تأمین کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در خصوص ارقام کشت‌شده اظهار داشت: برای کشت آبی، ارقام پربازده «پیشگام»، «سالار» و «میهن» و برای مزارع دیم ارقام «صدرا»، «باران»، «نفیس» و «جام» در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

اصغری با تأکید بر ضرورت رعایت زمان‌بندی کشت خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر در زمان کشت، باعث کاهش عملکرد می‌شود؛ بنابراین به زارعان توصیه می‌شود با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی و با همراهی کارشناسان ترویج، مزارع خود را در اسرع وقت کشت کنند.