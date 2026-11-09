به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا مشیدی، با عنوان این مطلب که اختلال دریچه قلب می‌تواند منجر به سکته شود، اظهار داشت: هم خود تنگی‌های دریچه‌ای این خطر را ایجاد می‌کنند، به ویژه تنگی دریچه میترال که معمولاً بیش از تنگی آئورت اهمیت پیدا می‌کند و هم اثر ثانویه‌ای که این تنگی بر جای می‌گذارد؛ از جمله فیبریلاسیون دهلیزی که می‌تواند در بیماران با تنگی دریچه میترال بروز کند.

وی در گفتگو با رادیوسلامت درباره ضرورت جراحی یکی از دریچه‌های قلب و اینکه آیا انجام نشدن آن خطر سکته مغزی را بالا می‌برد، بر لزوم بررسی فردی تأکید کرد و گفت: در مورد این بیمار باید شرح حال دقیق تری گرفته شود و معاینه و بررسی‌های لازم انجام شود.

مشیدی با اشاره به اینکه توصیه پزشکی برای هر فرد جزئیات خاص خودش را دارد، افزود: در مسائل پزشکی جزئیات بسیار زیاد است و تا زمانی که این جزئیات روشن نباشد، نمی‌توان توصیه درست و دقیق ارائه کرد. به همین دلیل همکاران پزشک معمولاً از توصیه‌های عمومی و بدون شناخت کامل بیمار پرهیز می‌کنند.

وی گفت: اگر درباره توصیه پزشکی که به بیمار داده شده ابهامی وجود دارد، باید توضیحات کامل از همان پزشک گرفته شود و در صورت باقی ماندن ابهام، بیمار می تواند به پزشک دیگری مراجعه کند و نظر او را هم جویا شود. با این حال، به طور کلی پاسخ به این پرسش مثبت است و اختلال دریچه‌ای قلب می تواند زمینه‌ ساز سکته مغزی باشد.