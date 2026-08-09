عبدالحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای طرحهای هوشمندسازی و کاداستر اراضی ملی، میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات واگذاری اراضی در این استان از ۱۷۲ روز در سال ۱۴۰۱ به ۵ روز در سال جاری کاهش یافته است.
وی افزود: این اداره کل با تکیه بر اقدامات زیرساختی از جمله جانمایی دقیق آرای قضایی، تهیه لایه جامع اعتراضات و ماده واحده، موفق شد در سالهای گذشته و سال جاری رتبه نخست را در میان ادارات منابع طبیعی کشور در حوزه پاسخگویی به استعلامات تخصیص اراضی به خود اختصاص دهد.
محمدی تصریح کرد: تمامی واگذاریهای اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات جاری و پس از احراز شرایط قانونی انجام میشود.
وی ادامه داد: متقاضیان طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی نیز پس از دریافت موافقت اصولی از دستگاه متولی، باید مدارک و مستندات خود را در «پنجره واحد زمین» بارگذاری کنند تا درخواست آنان از طریق سامانه «سبا» برای بررسی و رسیدگی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ارسال شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تاکید کرد: پس از ارجاع درخواست به شهرستانهای مربوطه جهت بازدید میدانی، گزارشها در قالب فرمهای استعدادیابی به اداره کل بازگشته و پس از طرح در کمیته تخصصی و انطباق با دستورالعملهای تخصیص و بررسی موارد ممنوعیت، پاسخ نهایی از طریق «پنجره واحد زمین» به مدیریت امور اراضی ابلاغ میگردد.
افزود: در مجموع ۵۹۳ فقره درخواست واگذاری نیروگاه خورشیدی به این اداره کل واصل شده است که از این تعداد، ۱۰۸ طرح کشاورزی در سطح ۶۷۳ هکتار و ۴۸۵ طرح غیرکشاورزی در سطح ۱۰ هزار و ۴۰۵ هکتار را شامل میشود.
محمدی بیان کرد: از مجموع ۱۱ هزار و ۷۸ هکتار اراضی مورد تقاضا، ۳۶۷ فقره به مساحت ۷ هزار و ۹۵۵ هکتار به احداث نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته است که نشاندهنده گام بلند استان در مسیر توسعه انرژیهای پاک است.
وی گفت: بر اساس ضوابط قانونی، واگذاری اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست، عرصههای دارای گونههای ممنوعالقطع، جنگلهای دستکاشت، پارکهای جنگلی، ذخیرهگاهها و ایلراهها ممنوع است.
محمدی تصریح کرد: واگذاری اراضی واقع در طرحهای مرتعداری، عرصههای بیابانزدایی و آبخیزداری، حریم راهها، رودخانهها و قنوات و اراضی دارای پرونده قضایی مفتوح امکانپذیر نیست و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با جدیت بر رعایت این محدودیتهای قانونی نظارت میکند.
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