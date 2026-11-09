به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی در یک نوبت صبح روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ در حوزه های امتحانی اعلام شده، برگزار خواهد شد.

آدرس حوزه آزمونی هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه ایشان، درج شده است. گشایش درب حوزه ساعت ۷:۳۰ صبح بوده و شروع آزمون راس ساعت ۹ صبح است.

تعداد سؤالات آزمون ۲۰۰ سؤال بوده و مدت زمان پاسخگویی به آن ۲۴۰ دقیقه است. حضور داوطلبان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه، الزامی است.

کارت ورود به جلسه از صبح امروز دوشنبه ۱۸ آبان تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵ و به صورت اینترنتی از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل دریافت خواهد بود.

داوطلبان ملزم هستند کارت ورود به جلسه خود را پرینت گرفته و به همراه داشته باشد؛ لازم به ذکر است در محل برگزاری آزمون امکان پرینت کارت وجود ندارد. از ورود داوطلبان فاقد کارت ورود به جلسه و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، به جلسه آزمون ممانعت به عمل

خواهد آمد. مدارک شناسایی دیگر به جز کارت ملی و شناسنامه عکسدار قابل پذیرش نبوده و از ورود داوطلب به جلسه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسؤلیت این مورد با داوطلب خواهد بود.

افرادی که کد رهگیری خود را فراموش کرده اند، صفحه اصلی سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بخش لیسانس به پزشکی از قسمت فراموشی کد رهگیری اقدام کرده و سپس با استفاده از کدرهگیری مراحل دریافت کارت را انجام دهند.

افرادی که ثبت نام را در موعد مقرر انجام داده و کدرهگیری دریافت کرده اند، در صورتی که موفق به دریافت کارت از سامانه نشوند، درخواست خود را (کدملی الزماً صحیح درج شود) سریعاً در قسمت سیستم پاسخگویی/ ارسال درخواست/ دسته بندی پشتیبانی سایت ارسال کنند، تا واحد ذیربط بررسی لازم را به عمل آورد.