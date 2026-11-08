به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفرنژاد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های باغبانی استان در تولید محصولات سازگار با شرایط اقلیمی مناطق خشک و نیمه‌خشک اظهار کرد: سنجد یکی از محصولات باغی ارزشمند و کم‌آب‌بر است که به دلیل مقاومت بالا در برابر تنش‌های محیطی، قابلیت کشت و توسعه در بخش‌های مختلف آذربایجان‌شرقی را دارد.

وی افزود: براساس آمار موجود، سطح زیر کشت سنجد در استان حدود ۴۰۱ هکتار است که از این میزان ۳۹۱ هکتار بارور و ۱۰ هکتار غیربارور بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸۰۰ تن محصول از باغات سنجد استان برداشت شود.

جعفرنژاد با بیان اینکه متوسط عملکرد این محصول حدود ۱.۹ تن در هکتار است، خاطرنشان کرد: در صورت رعایت اصول فنی، مدیریت صحیح باغات و فراهم بودن شرایط مناسب تولید، عملکرد سنجد می‌تواند به حدود ۳ تن در هکتار نیز افزایش یابد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه استان در تولید این محصول تصریح کرد: براساس آخرین آمارنامه رسمی کشاورزی کشور، آذربایجان‌شرقی از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید سنجد در رتبه نخست کشور قرار دارد و حدود ۳۳ درصد تولید سنجد کشور در این استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شهرستان آذرشهر با ۲۰۰ هکتار، تبریز با ۵۷ هکتار، میانه با ۴۰ هکتار، اسکو با ۲۶ هکتار، شبستر با ۲۲ هکتار و مرند با ۱۱ هکتار، به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

جعفرنژاد با تأکید بر اهمیت توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر در شرایط تغییرات اقلیمی گفت: سنجد از جمله درختان سازگار با اقلیم آذربایجان است که توانایی تحمل دمای حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد در تابستان و منفی ۲۰ درجه در زمستان را دارد و به دلیل نیاز آبی پایین، گزینه مناسبی برای توسعه باغداری در مناطق دارای محدودیت منابع آبی محسوب می‌شود.

وی افزود: نیاز آبی تقریبی این درخت در شرایط استان، سالانه حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمکعب در هکتار برآورد می‌شود و این درخت با میزان بارندگی سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر نیز قابلیت رشد و تولید دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین به تنوع ارقام سنجد در آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در استان می‌توان به عنابی، دره‌وار، قیزیل، حاج‌حسین، مملی و آق‌جانبات اشاره کرد.

جعفرنژاد با اشاره به ارزش غذایی، دارویی و اقتصادی سنجد اظهار کرد: میوه سنجد در صنایع غذایی برای تولید محصولاتی همچون مربا، فرآورده‌های شیرین، نوشیدنی‌ها و دسرها کاربرد دارد و همچنین به دلیل ترکیبات مغذی و کاربردهای شناخته‌شده در طب سنتی، از ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع فرآوری برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری، تولید عصاره و سایر فرآورده‌های جانبی سنجد می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده این محصول، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، توسعه کسب‌وکارهای محلی و افزایش درآمد باغداران را فراهم کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی این محصول گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی در زمینه احداث و مدیریت باغات، ارتقای روش‌های تولید و برداشت، آشنایی باغداران با بازارهای مصرف و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه سنجد استان در بازارهای کشور داشته باشد.