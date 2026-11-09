به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فرخی، بعد از ظهر دوشنبه، در جریان گشت و پایش شبانه‌روزی کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست قرچک اظهار داشت که یک دستگاه خودرو به دلیل تخلیه غیرمجاز و خودسرانه پسماندهای تولیدی در حاشیه شهر شناسایی و توقیف شده است.

وی با اشاره به خطرات زیست‌محیطی این‌گونه تخلفات تصریح کرد که سوزاندن پسماندها موجب انتشار آلاینده‌های خطرناک در هوا، تهدید جدی سلامت عمومی و تخریب عرصه‌های طبیعی می‌شود و مجموعه محیط‌زیست با متخلفان این حوزه با قاطعیت برخورد می‌کند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست قرچک در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه تخلیه غیرمجاز پسماند یا پسماندسوزی در محدوده شهرستان، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات قانونی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.